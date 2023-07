Polizei leitet Arzt durch Stau auf Autobahn - und kann so ein Leben retten

Von: Emanuel Zylla

Die Polizei führte einen Arzt durch einen Stau auf der A45 bei Gießen. Der konnte so noch rechtzeitig bei der OP an einem Patienten dabei sein.

Gießen/Linden - Es war ein „nicht alltäglicher Einsatz“, beschreibt Pressesprecherin Sabine Richter, vom Polizeipräsidium Mittelhessen, was ihre Kollegen der Polizeiautobahnstation bei einer Vollsperrung der A45 bei Gießen und Linden am Dienstag (18. Juli) erlebt haben.

„Gegen 20.50 Uhr geriet ein Oldtimer-Wohnmobil in Fahrtrichtung Dortmund in Brand. Die Flammen griffen auf die Böschung über“, berichtet Richter von dem ersten ungewöhnlichen Ereignis an diesem Abend. Während der Löscharbeiten mussten beide Fahrstreifen in Richtung Dortmund für rund 50 Minuten gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr einspurig auf dem linken Fahrstreifen an der Brandstelle vorbeigeführt.

Durch eine funktionierende Rettungsgasse in Gießen auf der A49 bei Linden konnte die Polizei einen Arzt durch einen Stau geleiten. Der konnte so noch seine dringende OP durchführen und einen Patienten retten. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago

Einsatz auf der A45 bei Gießen: Polizei leitet Arzt durch Stau

Nicht alltäglich war dann auch das zweite Ereignis an diesem Dienstag: „Während der Vollsperrung meldete sich ein Kardiologe aus Gießen per Notruf und bat um Hilfe. Er war auf der Fahrt zu einer dringenden OP in den Stau geraten“, beschreibt Sabine Richter. Die Butzbacher Autobahnpolizei konnte den Arzt über die Rettungsgasse erreichen. Die Polizisten fuhren mit Blaulicht voran und leiteten den Arzt mit seinem Fahrzeug erfolgreich durch den Stau.

Ende gut, alles gut: Nach 40 Minuten meldete sich der Arzt per Messenger-Nachricht direkt aus dem Operationssaal und dankte der Polizei für ihren Einsatz, teilte die Pressesprecherin mit. Der Arzt schrieb: „Der Herzinfarkt konnte mit zwei Stents erfolgreich behandelt werden. Der Patientin geht es wieder gut. Vielen Dank für ihre großartige Unterstützung!“ (Emanuel Zylla)

