Frankfurt-Niederursel: Brand im 10. Obergeschoss eines Wohnhochhauses 

Update vom 15.05.2020, 08.20 Uhr: Die Feuerwehr Frankfurt meldet, dass der Brand gelöscht wurde. Derzeit laufen im Gerhart-Hauptmann-Ring in Frankfurt noch Belüftungs- und Aufräumarbeiten. Bewohner des Hochhauses wurden durch den Rettungsdienst im Bus der Feuerwehr betreut, können aber in Kürze zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr verlassen die Einsatzstelle.

Erstmeldung vom 15.05.2020, 07.40 Uhr: Frankfurt – Im Gerhart-Hauptmann-Ring im Frankfurter Stadtteil Niederursel ist ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brennt es im 10. Obergeschoss eines Wohnhochhauses.

Wir sind bei einem #Wohnungsbrand in einem Wohnhochhaus im Gerhart-Hauptmann-Ring in #Niederursel im Einsatz. Dort brennt eine Wohnung im 10. OG. ^am — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) May 15, 2020

Die Feuerwehr Frankfurt ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer sei bereits unter Kontrolle. Dennoch bittet die Feuerwehr darum, den Gerhart-Hauptmann-Ring und den Praunheimer Weg im Frankfurter Stadtteil Niederursel zu meiden.

Brand in einem Wohnhochhaus: Die Feuerwehr Frankfurt ist im Großeinsatz

Erst im Dezember brannte in Frankfurt eine Wohnung in einem Hochhaus. Der Brand war im 8. Obergeschoss ausgebrochen. Ein Mensch wurde hierbei verletzt.

Vor wenigen Wochen war die Feuerwehr Frankfurt im Großeinsatz. Bei einem Brand in einem Supermarkt im Frankfurter Nordend entstand ein riesiger Sachschaden.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

