Versuchter Mord und schwere Brandstiftung: Polizei Marburg sucht dringend Tatverdächtigen

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Marburg sucht nach einem dringend tatverdächtigen Mann, der ein Haus vorsätzlich in Brand gesetzt haben soll.

Staatsanwaltschaft Marburg ermittelt gegen Fatih Sahin

ermittelt gegen Fatih Sahin Tatverdächtiger steht unter Verdacht des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung

steht unter Verdacht des und der Polizei bittet um Hinweise

Marburg - Die Polizei Marburg fahndet derzeit nach dem dringend Tatverdächtigen Fatih Sahin. Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen den 55 Jahre alten Sahin wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung.

Aufgrund der Ergebnisse der ersten Ermittlungen nach dem Brand einer Doppelhaushälfte in der Brüder-Grimm-Straße in Marburg am Dienstagabend, 11.08.20, besteht der Verdacht, dass der Gesuchte das Haus vorsätzlich in Brand setzte und dabei zumindest billigend den Tod von Menschen in Kauf nahm. Dank rechtzeitiger Entdeckung gab es keine Verletzten. Der Beschuldigte pendelte in der Vergangenheit zwischen Marburg und der Türkei, sodass ein Absetzen in die Türkei nicht ausgeschlossen ist.

+ Wo ist dieser Mann? Hinweise bitte an die Kripo Marburg oder jede andere Polizeidienststelle! © Polizeipräsidium Marburg

Der Verdächtige flüchtete nach Zeugenaussagen kurz nach dem Ausbruch eines Brandes aus dem Haus in der Brüder-Grimm-Straße. Das teilte die Polizei Marburg mit. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zu seiner Festnahme. In die Fahndung mit eingebunden war auch ein Polizeihubschrauber.

Polizei Marburg sucht Tatverdächtigen: Hoher Sachschaden

Der türkische Staatsangehörige ist 1,76 Meter groß und von normaler Statur mit Bauchansatz. Er hat blaue Augen und trägt normalerweise eine getönte Brille. Zuletzt hatte er einen Schnauzbart. Darüber hinaus fällt er auf durch ein Muttermal im Gesicht, beschädigte Kronen an den Frontzähnen und Tätowierungen an beiden Armen. Der Gesuchte spricht nur gebrochen Deutsch.

Die Polizei warnt bei Sichtung eines Mannes, auf den diese Beschreibung passt, ausreichenden Abstand zu halten. Hinweise zum Aufenthaltsort des Beschuldigten an die Kriminalpolizei Marburg unter Tel. 0 64 21/40 60 oder mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung auch an jede andere Polizeidienststelle.

Nach ersten Erkenntnissen kam es durch den Brand in dem Haus mit zwei dort aktuell gemeldeten Bewohnern zu keinen Verletzten. Das komplett brennende Haus war gegen 21.30 Uhr gelöscht. Es entstand laut Polizei ein hoher, sicherlich sechsstelliger Schaden. Es ist derzeit unbewohnbar und durch die Kriminalpolizei als Tatort sichergestellt. Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner der benachbarten Häuser kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen.