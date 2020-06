Emil (16) vermisst: Spur verliert sich in Frankfurts Süden

Ein Jugendlicher aus Frankfurt am Main gilt seit Tagen als vermisst. Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

Frankfurt – Die Polizei Frankfurt sucht nach einem 16 Jahre alten Jugendlichen, der seit mehreren Tagen als vermisst gilt. Am Samstag (20.06.2020) gegen 21 Uhr wurde Emil P., der aus Frankfurt kommt, zuletzt gesehen. Nun haben die Ermittler ein Bild und eine Beschreibung des verschwundenen Teenagers herausgegeben. Sie bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Vermisst! Spur von 16-Jährigen verliert sich im Süden von Frankfurt

Die Spur des Vermissten verlor sich laut Polizei im südlichen Bereich Frankfurts. In ihrem Bericht beschreiben die Ermittler den 16-Jährigen wie folgt:

Emil P. soll 1,75 Meter groß sein und eine schlanke Figur haben.

Sein dunkelbraunes Haar trug er demnach zuletzt schulterlang. Die Polizei glaubt aber, es könnte abgeschnitten worden sein.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der Vermisste wohl mit einem beigen Kapuzenpullover, einem dunkelblauen Langarmshirt, einer dunkelblauen Jogginghose und dunkelblauen New-Balance-Schuhen bekleidet.

Der Jugendliche hat eventuell einen Rucksack und ein grün-braunes Zelt dabei.

Frankfurt: Polizei bittet um Hilfe bei Suche nach Vermisstem

Die Polizei Frankfurt fragt nun: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben? Zeugen sind gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/75551108 oder unter 069/755-53131 an die Ermittler zu wenden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt der Suche dienliche Hinweise entgegen.

Tägliche hunderte Vermissten-Fälle in Deutschland: Auch Beispiele aus Frankfurt

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund 9.200 Menschen galten in Deutschland am 01.03.2020 als vermisst, darunter auch Kinder aus Hessen. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Immer wieder kommt es auch in Frankfurt vor, dass Jugendliche verschwinden. Zuletzt hatten die Beteiligten aber Glück: Ein 15-jähriger und eine 16-jährige Vermisste aus Frankfurt konnten wohlbehalten wiedergefunden werden. (ag)