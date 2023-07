Segelboot kentert bei Unwetter auf dem Main in Frankfurt

Von: Anna Kirschner

Zwei Männer sind am Montag beim Segeln auf dem Main in Frankfurt über Bord gegangen. Auf Höhe des Westhafens erwischte sie das Unwetter.

Frankfurt – Zwei Segler sind am Montagnachmittag (25. Juli) mit ihrem Segelboot auf dem Main gekentert. Bei Starkregen mit heftigen Windböen gingen die Männer nahe des Westhafens in Frankfurt über Bord. Der DWD hatte am Nachmittag vor Sturmböen und Starkregen gewarnt. Das Boot trieb nach dem Kentern manövrierunfähig im Wasser, wie die Polizei mitteilte.

Segelboote vor dem Westhafen Tower in Frankfurt (Symbolbild). Am Montag kenterten zwei Segler auf dem Main. © imago

Bei Unwetter auf dem Main in Frankfurt gesegelt

Die per Notruf alarmierte Wasserschutzpolizei Frankfurt habe ein Polizeiboot entsandt. Dieses habe die Berufsschifffahrt gewarnt und ein Rettungsmanöver durchgeführt. Die Segler blieben unverletzt. Das Boot wurde zu seinem Liegeplatz in Niederrad geschleppt. (anki/dpa)