Polizei stoppt E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat in Leun einen E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss gestoppt, der verbotenerweise auf dem Bürgersteig gefahren ist. Außerdem habe das Kennzeichen am Scooter des 46-Jährigen aus der mittelhessischen Kleinstadt gefehlt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Streife aus Wetzlar stoppte den Mann bei seiner Fahrt am Montagmorgen und machte einen Drogentest.

Leun - Dabei konnten Amphetamin und THC nachgewiesen werden, hieß es. Gegen den 46-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts einer Drogenfahrt ermittelt. dpa