Streit eskaliert: Mann sticht mit Messer auf seinen Freund ein - der 41-Jährige stirbt

Ein Streit zwischen zwei Freunden im Kreis Fulda ist eskaliert - der jüngere zückt ein Messer und sticht zu, sein Kumpel stirbt.

Eiterfeld – Ein 41 Jahre alter Mann aus Eiterfeld ist laut Staatsanwaltschaft Fulda am Montag (15.02.2021) gegen 20.45 Uhr in einem Einfamilienhaus am Kirchweg in Eiterfeld-Buchenau (Kreis Fulda) getötet worden. Vorausgegangen war ein verbaler Streit mit einem 22-jährigen engen Freund der Familie.

Während dieses Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der 22-jährige Tatverdächtige dem Opfer mit einem Messer die tödlichen Verletzungen zugefügt. Der 22-Jährige wurde von der Polizei noch am Tatort festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Totschlag in Eiterfeld: Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft Fulda hat beim Amtsgericht Fulda einen Untersuchungshaftbefehl gestellt. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlags, sodass der Verdächtige in eine hessische Vollzugsanstalt gebracht wurde. (Mario Reymond)

In Fulda wurde am Montag die Leiche eines Mannes in seinem Auto entdeckt - er hatte Schussverletzungen, die Polizei ermittelt.