Polizeieinsatz in Hanau: Moschee testet eigene Security mit Fake-Angriff

Von: Jacob von Sass

Eine Moschee in Hanau testet ihre eigene Security mit einem Fake-Angriff. Dieser löst einen Großeinsatz der Polizei aus.

Hanau – Ein äußerst bizarrer Einsatz für die Polizeibeamten: Am Mittwochabend (19. April) testete eine Moschee in Hanau seine eigenen Security-Mitarbeiter mit einem Fake-Angriff, in den diese nicht eingeweiht waren. Das löste einen Großeinsatz bei der Polizei aus, die mit sechs Streifenwagen ausrücken musste. Für einige Mitglieder der Moscheegemeinde könnte es jetzt teuer werden.

Gegen kurz nach 22 Uhr stürmten am Mittwochabend zwei maskierte Männer die Moschee. Dies rief innerhalb kürzester Zeit den hauseigenen Sicherheitsdienst auf den Plan, der die Polizei verständigte. Sofort fuhren die Streifenwagen in Richtung der Moschee. In der Zwischenzeit flüchteten allerdings die beiden Täter. Schnell stellte sich für die Polizei vor Ort heraus, dass es ein Fake-Angriff war, mit dem die Moscheegemeinde seine Security testen wollte. Polizeisprecher Rudi Neu sagte im Gespräch mit dem Radiosender FFH: „Alle fanden das lustig. Nur wir nicht, wir haben nicht mitgelacht.“

Fake-Angriff auf Security in Moschee in Hanau: „Das hätte alles völlig schiefgehen können“

Weiter sagt Neu: „Das alles hätte völlig schiefgehen können. Man weiß ja nie, wie sich der Sicherheitsdienst in so einer Situation verhält. Gott sei Dank haben sie in diesem Fall uns gerufen.“ Bei den beiden Fake-Angreifern, die zurück zur Moschee beordert wurden, fand die Polizei bei der Durchsuchung auch die beiden schwarzen Sturmhauben.

Obwohl keiner der Anwesenden eine Straftat beging, prüft die Polizei jetzt, wie und wem sie den Einsatz in Rechnung stellen können. „Wir gucken jetzt, ob wir uns den Einsatz von denen bezahlen lassen. Das könnte mehrere 100 Euro kosten“, so Neu. (Jakob von Sass)

