Polizeiwagen verunglückt bei Verfolgung: Drei Verletzte

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Polizeiwagen ist in der Nacht zum Mittwoch bei einer Verfolgungsfahrt in Südhessen verunglückt. Dabei seien beide Polizisten und ein 30 Jahre alter Mann leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Polizisten hatten in Darmstadt den 30-jährigen Autofahrer kontrollieren wollen. Dieser fuhr laut Polizei auf einen der Beamten zu, der sich mit einem Sprung zur Seite rettete.

Darmstadt - Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt gerieten beide Autos bei Weiterstadt auf eine Verkehrsinsel. Die Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, diese kamen in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Der Schaden beträgt 25.000 Euro. dpa