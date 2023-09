Polizist rettet Betrunkenen aus der Kinzig

Ein Polizist hat einen Betrunkenen in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) aus der Kinzig gerettet. Der Beamte habe den 46-Jährigen am Freitag aus dem Fluss geholt, wie die Polizei in Offenbach am Montag mitteilte. Der Mann sei nicht mehr in der Lage gewesen, allein aus dem Wasser zu steigen und habe panisch gewirkt. Der Einsatz sei möglicherweise lebensrettend gewesen.

Gelnhausen - Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann, hieß es. Der Polizist habe nach einer Dusche und einem Kleidungswechsel seinen Dienst fortgesetzt. dpa