Polizisten fahnden nach Schlägern - und finden Dealer

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Auf der Suche nach Beteiligten einer Schlägerei in Kassel sind Polizisten stattdessen auf einen per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Drogendealer gestoßen. Der 28-Jährige wurde festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe 86 Gramm Heroin bei sich getragen. Dieses habe einen geschätzten Straßenverkaufswert von 3000 Euro.

Kassel - Die Beamten waren am Sonntagabend zunächst zu einer Auseinandersetzung gerufen worden. Als sie ankamen, waren die Beteiligten jedoch bereits geflohen. Nach Hinweisen von Passanten kontrollierten die Polizisten daraufhin unter anderem den 28-Jährigen. An der Schlägerei habe er sich den Angaben zufolge offenbar nicht beteiligt. Der Mann war wegen Betrugs von der Staatsanwaltschaft Chemnitz gesucht worden. Nun wird gegen ihn auch wegen des Verdachts des Drogenhandels ermittelt. dpa