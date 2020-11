Präsidentschaftswahl in den USA: Diese Amerikaner aus Osthessen verraten, wen sie gewählt haben

Die Präsidentschaftswahl wird mit Spannung erwartet. Donald Trump oder Joe Biden? – Viele Amerikaner sehen diese als Schicksalsfrage. Doch wie betrachten ihre in Osthessen lebenden Landsleute die Situation?

Osthessen - Fabian Schad lebt in Fulda. Sein Vater ist Amerikaner. Der 37-Jährige lässt keinen Zweifel daran, für wen er seine Stimme – per Briefwahl – abgegeben* hat: „Spätestens jetzt, nach vier Jahren Trump, sieht man doch, was dieser Typ angerichtet hat“, sagt er. Milton S. Gilbert aus Fulda kann da nur zustimmen: „Trump repräsentiert das amerikanische Volk nicht. Er repräsentiert nur sich selbst und möchte gerne der König der Vereinigten Staaten sein. “

Gilbert hält Trumps Herausforderer Biden für einen „guten Mann", der wieder für mehr politische Vernunft sorgen könne. Der 62-jährige Lonnie Tague habe schon vor ein paar Wochen abgestimmt und ist ebenfalls für Joe Biden. Im Gegensatz dazu bezieht der 81-jährige William Deitch, der seit 1981 in Schlitz lebt, deutlich Stellung: „Ich bin zu 100 Prozent Anhänger von Donald Trump."