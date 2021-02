Großbritannien: Prinz Philip im Krankenhaus - 99-jähriger Gatte von Queen Elisabeth II fühlt sich „unwohl“

Prinz Philip, Herzog von Edinburgh und Gatte von Queen Elisabeth II, wurde in eine Londoner Klinik eingeliefert, wie der Buckinham Palast mitteilt.

London - Der Herzog von Edinburgh musste sich in London in ärztliche Behandlung begeben. Der 99-jährige Prinz Philip wurde auf Anraten seines Arztes in ein Hospital gebracht. Laut Angaben eines Sprechers des Königshauses handele es sich um eine reine „Vorsichtsmaßnahme“. In der Erklärung heißt es: „Seine Königliche Hoheit, der Herzog von Edinburgh, wurde am Dienstagabend in das Krankenhaus King Edward VII in London eingeliefert. Die Aufnahme ist eine Vorsichtsmaßnahme auf Anraten des Arztes seiner Königlichen Hoheit, nachdem er sich unwohl gefühlt hat. Der Herzog wird voraussichtlich einige Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, um sich auszuruhen.“

Prinz Philip wurde nach Angaben des Palastes mit einem Auto ins Krankenhaus gefahren. Es handelte sich demnach nicht um eine Notaufnahme. Der Herzog soll ohne fremde Hilfe ins Krankenhaus gegangen sein. Inoffiziellen Angaben zufolge hat die Krankheit nichts mit Covid-19 zu tun und der Krankenhausaufenthalt sei rein vorsorglich.

Prinz Philip: Einlieferung reine Vorsichtsmaßnahme

Philip und Elizabeth sind seit 1947 verheiratet. 2017 zog sich Prinz Philip weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Mittlerweile steht sein 100. Geburtstag am 10. Juni bevor. Die erste Impfdosis zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus erhielt der Prinz Anfang Januar gemeinsam mit der Queen.

Prinz Philip hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Kurz vor Weihnachten 2019 kam er als „Vorsichtsmaßnahme“ ins Krankenhaus, konnte es jedoch rechtzeitig vor dem Fest wieder verlassen. Im April 2018 war ihm in einer Klinik ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden. Auch wegen verschiedener Infektionen musste Philip in den vergangenen Jahren ab und an ins Krankenhaus. 2011 war ihm ein Stent am Herzen eingesetzt worden.

Insider-Quellen zufolge, auf die sich die BBC beruft, soll das Unwohlsein des 99-Jährigen nicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Mehreren Medienberichten zufolge soll der Prinzgemahl recht „guter Dinge sein. Der britische Premier Boris Johnson schickte seine „besten Wünsche“.

Quenn Elisabeth II und Prinz Philip: Kaum noch öffentliche Auftritte - wegen Corona

Wegen seiner Vorerkrankungen und des hohen Alters galt Prinz Philip - aber auch die Queen selbst - in der Pandemie als besonders gefährdet. Das übliche Hofpersonal, das die Royals versorgt, wurde daher auf die sogenannte „majestätische Bubble“ reduziert, für die besonders strenge Schutzvorkehrungen gelten. Die Queen nahm, außer im Sommer, kaum noch öffentliche Auftritte vor Ort wahr. Stattdessen verbrachte das Paar ungewöhnlich viel Zeit zusammen, abgeschirmt auf Schloss Windsor in der Nähe von London.

Obwohl gesundheitliche Fragen bei den Royals traditionell möglichst privat bleiben, entschied sich der Palast im Januar, die ersten Corona-Impfungen des Paares öffentlich zu machen - offenbar um Spekulationen einen Riegel vorzuschieben, und womöglich auch, um die Impfbereitschaft zu erhöhen.

In der Vergangenheit war Prinz Philip Schirmherr von Hunderten Organisationen gewesen, insgesamt hatte er über 22.000 Einzelauftritte und hielt etwa 5.500 Reden. Erst mit 97 gab er nach einem schweren Unfall, bei dem er jedoch unverletzt blieb, das Autofahren auf. (Stefan Krieger mit Agenturmaterial)