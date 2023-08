Lkw-Fahrer-Streik in Weiterstadt: Spediteur zeigt Fahrer an – Hygienesituation problematisch

Von: Caspar Felix Hoffmann

Mit ihrem Streik auf der Raststätte Gräfenhausen in Weiterstadt wollen osteuropäische Lkw-Fahrer ausstehende Löhne einfordern – wie geht es weiter?

Update vom Dienstag, 1. August, 16.30 Uhr: Der Streit zwischen den streikenden Lkw-Fahrern auf der A5 bei Gräfenhausen und ihrem polnischen Spediteur eskaliert. Jetzt hat der Arbeitgeber Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt erstattet. „Im Rahmen der Anzeige wird neben anderen Delikten auch der Vorwurf der Erpressung erhoben“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag (1. August) der Deutschen Presse-Agentur. „Ob und inwieweit die erhobenen Vorwürfe zutreffen und wie der Sachverhalt rechtlich zu bewerten sein wird, ist Gegenstand der Ermittlungen.“

Mehrere Lkw einer polnischen Spedition stehen während eines Streiks auf der Rastanlage Gräfenhausen. © Andreas Arnold/dpa

Lkw-Fahrer-Streik in Weiterstadt: Was tut die Stadt? – Hygiene-Situation problematisch

Erstmeldung vom Dienstag, 1. August, 14 Uhr: Weiterstadt – Auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen in Südhessen streiken weiterhin Lastwagenfahrer, um ihre Lohnforderungen gegenüber einer polnischen Spedition durchzusetzen. Die Streikenden haben die Verhandlungen zuletzt eigenständig geführt. Ein Vertreter der Europäischen Transportarbeitergewerkschaft steht in Kontakt mit der Geschäftsführung des polnischen Unternehmens.

Die Raststätte an der A5 ist damit zum zweiten Mal seit April Schauplatz eines Arbeitskampfes: Damals hatten rund 60 Fahrer des gleichen Unternehmens in einem fast sechswöchigen Streik ihre Forderungen durchgesetzt. Der Streik hatte auch die Arbeitsbedingungen osteuropäischer Lkw-Fahrer in den Blickpunkt gerückt.

Fernfahrerstreik in Weiterstadt: Wie geht es weiter?

Die Situation an der Raststätte Gräfenhausen sei derzeit undurchsichtig und es sei nicht nachvollziehbar, wer gegen wen welche Forderungen habe, sagte Weiterstadts (Landkreis Darmstadt-Dieburg) Bürgermeister Ralf Möller am Dienstag (1. August) auf Anfrage dieser Redaktion. „Einerseits verlangen die Fahrer ausstehende Gehälter, andererseits gibt der Spediteur an, diese gezahlt zu haben und verlangt die Herausgabe der Fahrzeuge.“

Derzeit sei die Rastanlage West für weitere Lkw komplett gesperrt, auf der Rastanlage Ost gebe es noch freie Plätze für Lkw, aber auch dort stünden zahlreiche Fahrzeuge dieser Spedition. „In Summe sprechen wir von etwa 140 Fahrzeugen.“

Fernfahrerstreik in Weiterstadt: Was tut die Stadt?

„Es ist nicht unsere Aufgabe, die Situation dort zu verbessern, wir sind dort als Ordnungsbehörde tätig“, sagte Möller. Grundlage sei das Versammlungsrecht und die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dennoch habe der Magistrat Essen und Kleidung angeboten, was aber abgelehnt worden sei.

„Gedanken mache ich mir um die hygienischen Verhältnisse“, sagte Möller. Die Fahrer nutzten die Toiletten für einen Euro nicht, sondern verrichteten ihre Notdurft in den angrenzenden Grünflächen. Das sei kein Dauerzustand und habe in der Hitze der vorvergangenen Woche auch zu Geruchsbelästigungen geführt. Der Regen habe die Situation nun etwas verbessert. „Die Gewerkschaft hatte vor einem Vierteljahr die Kosten für die Toilettenbenutzung pauschal übernommen.“ Wegen der unübersichtlichen Situation hätte sie sich aber zurückgezogen. (cas, dpa)