A49-Protest: Rodungsarbeiten und Demonstrationen gehen weiter – Sperrung der A5 aufgehoben

Die Proteste gegen den Ausbau der A49 zwischen Gießen und Kassel gehen in die nächste Runde. Umweltschützer seilten sich aus Protest von einer Brücke der A5 ab.

Gegen den Ausbau der A49 zwischen Gießen und Kassel regt sich massiver Widerstand.

zwischen und regt sich massiver Widerstand. Aktivisten versuchen, im Dannenröder Forst und im Herrenwald bei Stadtallendorf die Rodung zu stoppen.

und im bei die Rodung zu stoppen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, sie rechnet mit tagelangen Protesten.

+++ 17.27 Uhr: Die umstrittene Rodung im Maulbacher Wald im Zuge des Ausbaus der A49 geht weiter. Aufgrund der Klimakrise setzten sich auch am Dienstag (06.10.2020) wieder zahlreiche Aktivisten und Aktivistinnen gegen die Rodung ein, um den Wald zu erhalten. Die Protesten sollen jedoch laut einem Polizeisprecher weitestgehend friedlich verlaufen sein. Etwa 50 Umweltschützer besetzten, wie bereits am Vortrag, den Kreisverkehr in Homberg (Ohm). Im Maulbacher Wald selbst holte die Polizei mehrere Menschen aus den Bäumen.

Nachdem sich am Vormittag drei Aktivisten von der Autobahnbrücke abseilten, um die Rodungsarbeiten zu behindern, musste die A5 vollständig gesperrt werden. Inzwischen ist die Sperrung jedoch aufgehoben. Auch in Wiesbaden protestierten einige gegen den Ausbau der A49, indem sie ein Banner am Hessischen Landtag befestigten mit der Aufschrift: „Ausbau der A49 sofort stoppen! Wald statt Asphalt!“. Sie forderten die Landesregierung auf, die Rodungen zu stoppen und zur Deeskalation beizutragen.

Protest gegen A49 im Maulbacher Wald: Vollsperrung der A5

Update vom Dienstag, 06.10.2020, 12.55 Uhr: Erneut haben Aktivisten, die gegen den Ausbau der A49 zwischen Gießen und Kassel protestieren, für eine Sperrung der A5 gesorgt. Zwischen dem Reiskirchener Dreieck und Grünberg haben sich Aktivisten von einer Brücke abgeseilt. Die A5 ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

In einem Schreiben, das über die Projektwerkstatt Saasen an diese Zeitung ging, heißt es über die Aktion: „Eine echte Verkehrswende braucht nicht nur mehr Fahrradstraßen, barrierefreie Fußbereiche und einen Top-ÖPNV zum Nulltarif, sondern auch weniger Straßen. Darum wollen wir ein Zeichen setzen: Auch große Autobahnen wie die A5 müssen möglichst schnell rückgebaut werden!“ Die Gruppe unterstützt den Protest gegen den Ausbau der A49 zwischen Gießen und Kassel, will aber nach eigenen Angaben „mehr“.

Aktion "Danni bleibt, A5 geht" zwischen Bersrod und Reiskirchen an der Autobahnbrücke pic.twitter.com/WvRFkgiJGv — Aktion Autofrei! (@aktion_autofrei) October 6, 2020

Wie lange die A5 zwischen Reiskirchener Dreieck und Grünberg gesperrt bleiben muss, das ist aktuell noch unklar. Umleitungsempfehlung: In Richtung Frankfurt können Autofahrer ab Homberg (Ohm) über die U20 zur Anschlussstelle Reiskirchen kommen. In der Gegenrichtung nach Kassel geht es ab Reiskirchen über die U25 nach Homberg (Ohm).

Aktuell staut sich der Verkehr auf der A5 in Mittelhessen in beide Richtungen deutlich: In Fahrtrichtung Norden sind es ab Reiskirchen rund 5 Kilometer. In der Gegenrichtung staut sich der Verkehr auf 8 Kilometern.

+ Protest gegen den A49-Ausbau: Polizisten tragen einen Aktivisten aus dem Maulbacher Wald. © Arne Dedert/dpa

Protest gegen A49 im Maulbacher Wald: Umweltschützer blockieren Kreisel

Update vom Montag, 05.10.2020, 15.04 Uhr: Nicht nur im Maulbacher Wald laufen Proteste gegen den A49-Ausbau, auch in der Gemeinde Homberg (Ohm) solidarisieren sich offenbar Anwohner mit den Aktivisten. Nach Angaben der Polizei blockieren rund 100 Menschen einen Kreisel. Der Verkehr dort sei zum Erliegen gekommen.

Im Wald spielen Polizei und Aktivisten derweil Katz und Maus. Am Vormittag lösten die Einsatzkräfte eine Mahnwache auf. Auf Twitter berichteten die Polizei außerdem, vier Menschen seien auf Bäume geklettert. „Drei davon haben uns um Hilfe gebeten, wieder sicher hinunter zu gelangen.“ Mehrere Menschen sollen sich außerdem unter Barrikaden aus Holzstämmen verbunkert haben. Sie seien unverletzt geborgen worden. „Solche Konstruktionen sind gefährlich und können einstürzen“, mahnte die Polizei bei Twitter.

Proteste gegen A49-Ausbau: Metallstifte in Bäumen – Blockaden in Maulbacher Wald

Erstmeldung vom Montag, 05.10.2020, 12.16 Uhr: Stadtallendorf – Nach dem Dannenröder Forst und dem Herrenwald sollten sich die Hessen nun einen dritten Namen merken: Den Maulbacher Wald. Dort setzen die Aktivisten und Aktivistinnen am Montag (05.10.2020) ihren Protest gegen den geplanten Ausbau der Autobahn A49 zwischen Gießen und Kassel fort. Die Polizei räumt derzeit das kleine Waldstück bei Homburg (Ohm) im Vogelsbergkreis. Der Wald sei besetzt worden, zudem gebe es eine Mahnwache außerhalb, sagte eine Sprecherin des Wald-Statt-Asphalt-Bündnisses am Morgen der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Protest gegen A49-Ausbau: Gerüchte um Metallstifte an Bäumen im Dannenröder Wald

Mehrere Medien berichteten, es gebe Sitzblockaden und Barrikaden aus Baumstämmen im Maulbacher Wald. Mehrere Aktivisten seien in die Bäume geklettert. Zudem kursiert im Netz das Gerücht, rund 100 Bäume im Dannenröder Wald, wo der Protest am umfangreichsten sein soll, und im Herrenwald seien mit Metallstiften versehen worden. In einem Bekennerschreiben hieß es, die Metallstifte sollten verhindern, dass Kettensägen durch die Bäume kämen. Markierungen würden sicherstellen, so die Hoffnung, dass sich die Waldarbeiter nicht verletzten. „Solange diese Bäume nicht gerodet werden, besteht keine Gefahr.“ Die Schäden an den Bäumen müsse man in Kauf nehmen, um diese zu schützen.

Guten Morgen @Polizei_MH, ich hoffe ihr habt das gesehen - bitte leitet das doch an die Waldarbeiter*innen weiter, damit vorsichtig vorgegangen wird und sich niemand verletzt. https://t.co/jRLSgeB62T — Dannenröder Wald (@keinea49) October 5, 2020

Von offizieller Seite sind die Informationen noch unbestätigt. Die Polizei machte zunächst keine Detailangaben zu ihrem Einsatz. Sie ist mit einem Großaufgebot im Maulbacher Wald im Einsatz. Dort sollen heute Bäume fallen. Vergangene Woche hatte das beauftragte Unternehmen mit der Rodung im Herrenwald begonnen.

Protest gegen A49-Ausbau: Aktivisten können Rodungen im Herrenwald nicht verhindern

Am Dannenröder Forst sollen ebenso wie im Herrenwald bei Stadtallendorf mehrere Hektar Bäume für den A49-Bau gefällt werden. Dagegen protestieren Klima- und Umweltschützer mit Waldbesetzungen. Sie verschanzten sich dafür auch in Baumhäusern sowie auf Plattformen und kletterten auf Bäume, um die Abholzungen zu verhindern. Im Herrenwald hatte die Polizei zuletzt mit einem Großaufgebot die Arbeiten gesichert und Baumhäuser geräumt. Dabei kam es auch immer wieder zu Handgreiflichkeiten und vorläufigen Festnahmen.

Was ist eigentlich so die Woche passiert? Auf unseren Blog und in dem super nicen Video von @A49Schlagloch findet ihr den aktuellen Überblick:

---> https://t.co/zoiaVfRXvy

und wie immer: Sharing is Caring :)#dannibleibt #danni0410 https://t.co/rTTeSsTF2S — Dannenröder Wald (@keinea49) October 4, 2020

Am Wochenende gab es keine Rodungs- und Räumarbeiten. Die Projektgesellschaft Deges hatte die Entscheidung mit Blick auf die geplanten Demonstrationen begründet. Am Samstag waren Aktivisten von Kassel aus über einen bereits fertiggestellten Abschnitt der Autobahn bis zum Dannenröder Forst geradelt, um gegen das Projekt zu demonstrieren. Auseinandersetzungen oder Festnahmen gab es nicht. Am Sonntag gab es eine Fahrrad-Demo. Danach folgten eine große Kundgebung sowie Waldspaziergänge.

A49-Ausbau: Grüne schlagen sich auf die Seite der Dannenröder-Forst-Proteste

Neben dem BUND hatten auch die Initiative Campact und Fridays for Future sowie die Naturfreunde Deutschlands und das Aktionsbündnis „Keine A49“ zu den Protesten aufgerufen. Auch die Grünen sprachen sich gegen den umstrittenen Weiterbau der Autobahn 49 in Hessen aus. Trotz der Proteste der A49-Gegner befinden sich die Arbeiten an der Autobahn nach Angaben der Projektgesellschaft Deges im Plan. In den ersten beiden Tagen seien Bäume auf einer Fläche von vier bis fünf Hektar im Herrenwald bei Stadtallendorf gefällt worden. (dpa/ag)