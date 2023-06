Protest gegen Asylkompromiss vor SPD-Parteitag mit Faeser

„Keine Haftlager an den Außengrenzen“ - mit diesem roten Schriftzug auf einem Banner haben mehrere Demonstranten vor dem hessischen SPD-Parteitag in Hanau gegen die Pläne für eine weitreichende Reform des europäischen Asylsystems protestiert. An dem Kompromiss beteiligt gewesen war auch Bundesinnenministerin und Hessens SPD-Chefin Nancy Faeser. Sie wollte sich an diesem Samstag in Hanau offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen am 8.

Hanau - Oktober wählen lassen. Bei dem am Samstagmorgen begonnenen Landesparteitag mit mehreren hundert Delegierten wurde auch SPD-Bundeschef Lars Klingbeil erwartet. In Hessen drückt die SPD seit fast 25 Jahren die Oppositionsbank; gegenwärtig regiert Schwarz-Grün in Wiesbaden. dpa