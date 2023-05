5,9 Prozent mehr als im Vorjahr: Verbraucherpreise in Hessen steigen an

Der Verbraucherpreise - auch bei Lebensmitteln - sind gestiegen. (Symbolbild)

Im Mai 2023 wurde ein Anstieg der Verbraucherpreise um fast 6 Prozent im Vergleich zu 2022 verzeichnet, im April waren es sogar fast 7 Prozent.

Hessen - Die Verbraucherpreise in Hessen steigen weiter an. Der Vorjahresvergleich zeigt, was alles teurer geworden ist.

Laut dem Hessischen Statistischen Landesamt erhöhten sich die Preise für Energie im Mai 2023 im Vorjahresvergleich um 1,7 Prozent und damit im Vergleich zur Gesamtinflationsrate unterdurchschnittlich. Spürbar mehr als im Mai 2022 kosteten Brennholz und Holzpellets (plus 16,3 Prozent). Trotz Preisbremsen waren Strom (plus 18,6 Prozent) und Erdgas (plus 12,4 Prozent) teurer als im Mai 2022, Fernwärme war 3,3 Prozent günstiger. Deutlich weniger als im Mai 2022 kosteten Heizöl (minus 32,1 Prozent) und Kraftstoffe (minus 15,2 Prozent): Diesel war um 21,1 Prozent, Superbenzin um 13,5 Prozent günstiger.

Auch Nahrungsmittel und Dienstleistungen wurde in Hessen teurer

Die Preise für Nahrungsmittel nahmen im Vergleich zu Mai 2022 um 14,6 Prozent zu. Vor allem Milchprodukte, Brot und Gemüse wurden teurer. Die Preise für Waren und für Dienstleistungen stiegen um etwas mehr als 5 Prozent. Ob der Verbraucherpreisindex in den kommenden Monaten weiter steigt, ist noch nicht abzusehen. (tab)

