Prozess um Beleidigung bei Anti-Kriegs-Mahnwache eingestellt

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Eine Auseinandersetzung zwischen einer Russin und einer Ukrainerin bei einer Anti-Kriegs-Mahnwache in Frankfurt hat keine strafrechtlichen Konsequenzen. Das Amtsgericht Frankfurt stellte am Donnerstag das Strafverfahren wegen Beleidigung ohne weitere Auflagen ein. Es habe nicht nachgewiesen werden können, dass die 38 Jahre alte Russin die 34 Jahre alte Ukrainerin als „Hure“ bezeichnet habe, so der Gerichtsvorsitzende.

Frankfurt/Main - Bei der Demonstration im März vergangenen Jahres vor dem russischen Konsulat in Frankfurt hatten sich die beiden Frauen zunächst angerempelt. Danach fiel laut Anklage das Wort „Hure“ auf Russisch. Während die Ukrainerin zum Prozess erst gar nicht erschienen war, sagte ein Sprachsachverständiger, das russische Wort könnte unter Umständen auch eine andere Bedeutung haben. Die Angeklagte behauptete, die Ukrainerin gar nicht direkt angesprochen zu haben. Sie habe sich nur über den vorausgegangenen Rempler geärgert. Nach Ansicht des Gerichts war dies nicht zu widerlegen. dpa