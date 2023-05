Prozess um Mord und Vergewaltigung: Plädoyers erwartet

Teilen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Im Prozess um den Mord an einer Obdachlosen in einem Wohnwagen werden an diesem Dienstag (9.30 Uhr) voraussichtlich die Schlussvorträge gehalten. Angeklagt ist vor dem Landgericht ein 39 Jahre alter Marokkaner. Ihm wird vorgeworfen, die 40 Jahre alte Frau Ende 2021 nach einer Vergewaltigung getötet zu haben. Dafür soll er sie 27 Mal mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen haben.

Frankfurt/Main - Vor Gericht äußerte sich der Angeklagte bislang lediglich zu seinem Alkoholkonsum, nicht aber zur Tat. Ein Sachverständiger hat ihm volle Schuldfähigkeit bescheinigt. dpa