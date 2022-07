Public Viewing in Frankfurt beim EM-Finale der DFB-Frauen

Die Stadt Frankfurt lädt die Fans beim EM-Finale der deutschen Fußballerinnen gegen England zum kostenlosen Public Viewing ein. Die Partie am Sonntag (18.00 Uhr) wird in der Frankfurter Arena auf einer rund 100 Quadratmeter großen LED-Wand und dem Videowürfel übertragen. Insgesamt stehen bis zu 4500 Sitzplätze zur Verfügung, teilte die Stadt am Freitag mit.