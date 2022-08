Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hünfeld

Schwere Kopfverletzungen hat ein 21 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hünfeld (Landkreis Fulda) erlitten. Das teilte das Polizeipräsidium Osthessen am Samstag mit. Demnach passierte der Mann am Vormittag mit seinem Rad einen Kreuzungsbereich, als ihm ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen die Vorfahrt genommen habe, hieß es. Der Radfahrer sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Hünfeld - Am Auto und am Rad entstand demnach ein Schaden von insgesamt 3000 Euro. Der Radfahrer trug der Polizei zufolge keinen Helm. dpa