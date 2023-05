Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Opel im Krankenhaus – Polizei sucht Zeugen

Ein Opel-Fahrer kommt bei Gießen von der Fahrbahn ab und stößt mit einer Radfahrerin zusammen. Die Frau stirbt wenig später. Die Polizei sucht Zeugen.

Update vom Dienstag, 2. Mai 2023, 15.20 Uhr: Am vergangenen Sonntagabend (30. April) stieß ein Opel-Fahrer mit einer Radlerin zusammen. Die Frau verstarb noch in der Nacht im Krankenhaus. Von der Staatsanwaltschaft Gießen wurde zur Klärung des Unfalls ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall und das Fahrzeug gesehen haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 0641 / 70063555 bei der Polizei melden.

Opel kommt von Straße ab und kracht gegen Radfahrerin auf Radweg – Frau stirbt im Krankenhaus

Update vom Montag, 1. Mai 2023, 12.46 Uhr: Traurige Nachricht nach dem schweren Unfall bei Gießen am Sonntag: Die Radfahrerin ist Im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen noch in der Nacht gestorben. Das wurde am Montagmittag bekannt. Die Frau war auf dem Weg von Gießen nach Pohlheim mit einem Auto zusammengekracht (siehe Erstmeldung).

Zwischen Gießen und Pohlheim: Straße nach Crash stundenlang gesperrt

Erstmeldung vom Montag, 1. Mai 2023, 7.54 Uhr: Schlimmer Unfall am Sonntagabend (30. April) zwischen Gießen und Pohlheim: Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden.

Ein mit vier Personen besetzter Opel Meriva war gegen 19 Uhr auf dem Weg vom Schiffenberger Weg in Richtung Watzenborn-Steinberg unterwegs. Am Abzweig zum Gewerbebetrieb Bieber+Marburg kam das Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Radfahrerin auf dem Radweg zusammen, berichtet die Polizei Gießen.

Schwerer Unfall im Kreis Gießen: 57 Einsatzkräfte im Einsatz

Der Opel knallte anschließend frontal gegen einen Baum. Die vier Insassen im Alter von 25 bis 35 Jahren wurden „unterschiedlich schwer verletzt“, wie die Polizei Gießen mitteilt. Die schwerst verletzte Radfahrerin lag auf der Gegenfahrbahn und wurde nach der Erstversorgung in den Schockraum der Universitätsklinik in Gießen gefahren.

Eine Radfahrerin wird bei einer Kollision mit einem Auto lebensgefährlich verletzt. © Rüdiger Schäfer

Laut Mitteilung der Polizei stand der Unfallverursacher offenbar unter Alkoholeinfluss. Neben einer Blutentnahme musste der 30-jährige Mann aus Lich seinen Führerschein abgeben.

Da laut der Alarmierung der Leitstelle von einem Massenunfall mit fünf bis zehn beteiligten Personen ausgegangen war, eilten unter anderem fünf Rettungswagen, zwei Notärzte und der Organisationsrettungsdienst des DRK (OLRD) zur Unfallstelle. Unter der Einsatzleitung von Kersten Nette sicherten 57 Personen der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Gießen Mitte die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten den Notdienst.

Das Fahrrad und das Auto erlitten bei dem Unfall Totalschaden. Der Opel musste abgeschleppt werden. Bis 21.40 Uhr war die Landstraße zwischen Gießen und Watzenborn zum Teil voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger angefordert. (ige/rsa)

