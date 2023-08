Radfahrerin stürzt in zwei Meter tiefe Spalte

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist mit ihrem Fahrrad in eine Spalte zwischen zwei Gebäuden in Alsfeld (Vogelsbergkreis) gestürzt und schwer verletzt worden. Die 45-Jährige verlor am späten Sonntagabend die Kontrolle über ihr Fahrrad, kam von der Straße ab und stürzte etwa zwei Meter tief über eine Mauer in die dahinterliegende Spalte, wie die Polizei mitteilte. Demnach war sie vermutlich zu schnell unterwegs und die Straße nass vom Regen.

Alsfeld - Die etwa einen halben Meter breite Spalte am Ende eines Parkplatzes sei auf den ersten Blick nur schlecht zu sehen gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Eine Passantin hörte die Rufe der 45-Jährigen und eilte ihr zur Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Sie trug ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge keinen Helm und zog sich schwere Verletzungen am Oberkörper zu. dpa