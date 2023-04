Radrennen am 1. Mai beeinträchtigt Verkehr

Das Fahrerfeld beim Radrennen Eschborn-Frankfurt am Anstieg zum Mammolshainer Stich. © Arne Dedert/dpa

Das Radrennen Eschborn-Frankfurt am kommenden Montag (1. Mai) wird in Frankfurt und im Taunus zu reichlich Verkehrseinschränkungen führen. Zahlreiche Straßen in Frankfurt und Umgebung werden für Autofahrer gesperrt, wie Polizei und Veranstalter mitteilten. Auch Straßenbahn- und Buslinien seien von den Sperrungen betroffen, teilte die Stadt Frankfurt am Dienstag mit.

Frankfurt/Main - S-Bahnen und U-Bahnen sollen hingegen größtenteils nach Plan fahren, hieß es.

Autofahrern werde empfohlen, einen Bogen um die Frankfurter Innenstadt zu machen. Neben dem Radrennen sind am 1. Mai auch verschiedene Demonstrationen geplant. Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt startet in Eschborn, das Ziel ist die Alte Oper in Frankfurt. Er findet jährlich am 1. Mai statt. Neben dem Eliterennen und den Rennen in Nachwuchsklassen sind auch Rennen geplant, die einem breiten Teilnehmerfeld offen stehen. dpa