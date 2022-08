Autofahrer in Frankfurt aufgepasst: Hier blitzt die Polizei nächste Woche

Von: Lucas Maier

Mit ihren mobilen Blitzer-Anlagen jagt die Polizei auch in der kommenden Woche wieder Temposünder. Hier kann es mit Auto und Motorrad schnell teuer werden.

Frankfurt – Die Polizei geht mit mobilen Blitzern gegen Temposünder in Frankfurt vor. Nun hat sie angekündigt, dies auch in der kommenden Woche wieder zu tun. Wir haben zusammengefasst, wo es von Montag (8. August) bis Freitag (12. August) in Frankfurt blitzen könnte, wenn man nicht aufpasst.

Hier wird in der kommenden Woche in Frankfurt geblitzt

08. August 2022: Bundesstraße B43 an der Anschlussstelle der Autobahn A3, Züricher Straße, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahn A661 an der Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Autobahn A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach

09. August 2022: Hanauer Landstraße, Bundesstraße B43 an der Anschlussstelle der Autobahn A3, Züricher Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahn A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

10. August 2022: Autobahnkreuz Frankfurt A3/A5, Hugo-Eckener-Ring, Ludwig-Landmann-Straße, Mainzer Landstraße, Autobahn A661 im Bereich Riederwaldtunnel, Bundesstraße B43 an der Anschlussstelle der Autobahn A3

11. August 2022: Mainzer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahn A661 im Bereich Riederwaldtunnel, Autobahn A66 in Richtung Wiesbaden, Autobahnkreuz Frankfurt A3/A5

12. August 2022: Autobahn A661 im Bereich Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Mörfelder Landstraße, Bundesstraße B43 an der Anschlussstelle der Autobahn A3, Hugo-Eckener-Ring, Autobahn A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Quelle: Polizei Frankfurt

Blitzer in Frankfurt: Hier sollte nach Vorschrift gefahren werden. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Die Strafen für überhöhte Geschwindigkeit sind in den letzten Jahren merklich gestiegen. Die Änderung des Bußgeldkataloges im Jahr 2021 hat diese Strafen nochmals teurer gemacht. (Lucas Maier)