Raser baut während Verfolgungsjagd mit Polizei zwei Unfälle

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat auf der Flucht vor der Polizei mehrere Unfälle in Fürth (Kreis Bergstraße) gebaut. Der 33-Jährige fuhr mit 52 Kilometern pro Stunde am Sonntag durch eine 30er-Zone und ignorierte Polizisten, die ihn zum Anhalten aufgefordert hatten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Fürth - Dabei prallte sein Wagen zwei Mal mit dem Polizeiauto zusammen: Erst machte er eine Vollbremsung an einer Kreuzung, dann kam es zu einem erneuten Zusammenstoß an einer anderen Kreuzung. Anschließend floh der 33-Jährige in den Wald, fuhr er über eine Wiese und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der Mann wurde mit Hilfe von weiteren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber gefunden und festgenommen.

Laut Polizeibericht leistete er bei der Festnahme Widerstand. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte. Ob der 33-Jährige unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stand, soll das Ergebnis einer Blutprobe zeigen. dpa