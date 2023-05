Raser verletzt Deutsche aus Nähe von Kassel am Ballermann

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Ballermann zwei deutsche Urlauber aus Hessen erheblich verletzt und ist festgenommen worden. Einem der Deutschen fuhr der Südamerikaner über den Fuß und brach ihm dabei einen großen Zeh, wie der Mann der „Mallorca Zeitung“ am Mittwoch nach seiner Rückkehr nach Deutschland schilderte. Ein zweiter Tourist der Freundesgruppe, die aus der Nähe von Kassel kam, habe einen Kieferbruch erlitten, als ihn der Autofahrer am frühen Samstagmorgen niederschlug.

Palma - Die spanische Polizei hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass der Fahrer wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung festgenommen worden sei.

Die fünf Freunde um die 30 seien am Freitag für ein Wochenende nach Mallorca geflogen, habe der Mann der Zeitung gesagt. Als sie vom „Bierkönig“ in das Lokal „Rutschbahn“ zogen und dabei eine Straße überqueren wollten, hätten sich zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit genähert. Weil zwei der Deutschen schon auf der Fahrbahn waren, hätten die Autos bremsen müssen.

Der Autofahrer aus Paraguay sei darüber derart in Wut geraten, dass er die Fensterscheibe herunterließ und einen der Deutschen anspuckte. „Mein Kumpel schrie auf, woraufhin der Autofahrer ausstieg und auf ihn einschlug“, berichtete der Deutsche. Der Tourist sackte zu Boden und prallte mit dem Kopf aufs Pflaster. „Er hat längere Zeit nicht geatmet und war bewusstlos.“ Im Krankenhaus wurde ein Kieferbruch festgestellt, wie die Polizei mitteilte. „Seine Freundin reiste an, um sich um ihn zu kümmern“, sagte der Mann der Zeitung.

Als der Deutsche und andere den Autofahrer an der Flucht hindern wollten, sei der Südamerikaner ihm dann über den Fuß gefahren. Kurz darauf habe er starke Schmerzen bekommen. Erst in Deutschland habe ein Arzt dann den Knochenbruch und eine Infektion diagnostiziert.

Ende April hat die Partysaison am Ballermann mit den Opening-Feiern der großen Diskotheken begonnen. Seitdem ist die Playa de Palma schon wieder gut von deutschen Urlaubern besucht. dpa