Raubüberfall mit Schusswaffe in Kassel

Eine Faustfeuerwaffe mit Magazin und Munition. © David Young/dpa/Symbolbild

In Kassel ist am Freitagabend ein Supermarkt überfallen worden. Zwei Täter bedrohten die drei Angestellten des Marktes in Kassel-Niederzwehren mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Täter konnten anschließend mit dem erbeuteten Geld fliehen. Über die Höhe des Geldbetrags konnte die Polizei noch keine Angabe machen.

Kassel – Die Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg. dpa