Raunheim: Nach Familienstreit flieht Vater aus Angst vor Sohn aufs Dach

Raunheim - In einem Mehrfamilienhaus in Raunheim im Kreis Groß-Gerau ist ein Familienstreit aus dem Ruder gelaufen. Nach Drohungen von seinem Sohn ist ein Mann aus Angst auf das Dach des Hauses geflohen.

Aus Angst vor Sohn - Vater klettert nach Streit auf Wohnhaus in Raunheim

Der Vorfall ereignete sich am frühen Montagabend in der Ringstraße in Raunheim. Nach derzeitigem Stand der Polizeiermittlungen soll der 26-jährige Sohn der Familie seinem 51-jährigem Vater und seiner 23-jährigen Schwester gedroht haben, ihnen "etwas antun" zu wollen. Der Sohn soll daraufhin bei den Nachbarn um ein Messer gebeten haben.

Nachdem die Nachbarn dies verweigert hatten, verließ der 26-Jährige das Wohnhaus in Raunheim, kehrte aber schon kurz darauf zurück. Die Nachbarn im gleichen Mehrfamilienhaus hatten die Streitigkeiten der Familie inzwischen bei der Polizei gemeldet, die Beamten waren jedoch noch nicht eingetroffen.

Raunheim: Nach Drohungen von Sohn flieht Vater auf Hausdach

Der Sohn versuchte laut Berichten der Polizei mit Gewalt wieder in die Wohnung der Familie einzudringen. Aus Angst vor seinem Sohn floh der Vater daraufhin auf das Dach des dreigeschossigen Wohnhauses. Um ihn bei seinem Rückweg durch die Nachbarwohnung abzusichern, forderte die Polizei auch die Unterstützung der Feuerwehr Raunheim an.

Der Sohn wurde im Gebäude von den eingetroffenen Beamten festgenommen. Bezüglich seiner Motive für die Drohungen gegenüber der eigenen Familie haben die Ermittler noch keine Details veröffentlicht. Laut einem Sprecher der Polizei Südhessen gibt es jedoch Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Sohns. Ob der Vater gegen seinen Sohn Anzeige stellt, ist bisher nicht bekannt.

Familienstreit in Raunheim endet mit Flucht aufs Dach

Dieser Familienstreit in Raunheim ging nach Intervention der Nachbarn un der Polizei vorerst glimpflich aus. In Kranichstein bei Darmstadt hingegen endeten Streitigkeiten innerhalb einer Familie mit Schüssen und Verletzten. Die Ermittler nennen inzwischen neue Details.