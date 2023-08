Razzia in der Wetterau: Halbe Million Euro Bargeld und kiloweise Drogen sichergestellt

Von: Anna Kirschner

Zwei Männer aus dem Wetteraukreis stehen im Verdacht, über Jahre hinweg Drogen verkauft zu haben. Einer von ihnen ist nun in Untersuchungshaft.

Gießen/Friedberg – Bei einer Razzia im Wetteraukreis hat die Polizei eine große Menge Bargeld und Drogen gefunden. Wie die Staatanwaltschaft Gießen und die Polizeidirektion Wetterau am Dienstag (8. August) mitteilten, ermitteln sie gegen zwei Männer aus dem Wetteraukreis wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Die Beschuldigten sind 37 und 39 Jahre alt.

In „akribisch koordinierten und zeitgleich durchgeführten Maßnahmen“ durchsuchten Beamte unterstützt von Kräften der Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Frankfurt am vergangenen Dienstag (1. August) vier Wohnobjekte in Rosbach vor der Höhe und Glauburg. Dabei stellten sie knapp eine halbe Million Euro Bargeld, 300 Gramm Haschisch, eineinhalb Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Amphetamin und diverse Mobiltelefone sicher.

Razzia in der Wetterau fördert kiloweise Drogen und viel Bargeld zu Tage

Die beiden Tatverdächtigen sollen über einen Zeitraum von mehreren Jahren Betäubungsmittel zum Kauf angeboten haben, wobei sie „kryptierte“ Handydienste nutzten. Der zuständige Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er befindet sich nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt. Ob der andere Verdächtigte ebenfalls in Haft kam oder kommt, ist dem Polizeibericht nicht zu entnehmen. (anki)

