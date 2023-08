Reallöhne leicht gestiegen

Eine Frau hält Geldscheine in der Hand. © Patrick Pleul/dpa

Die Reallöhne in Hessen sind im zweiten Quartal leicht gestiegen. Ursache waren die etwas abgeschwächte Inflation und der starke Zuwachs der Nominallöhne, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Die Nominallöhne erhöhten sich um 6,6 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2022, während die Verbraucherpreise um 6,3 Prozent stiegen.

Wiesbaden - Das führte zu einem leichten realen - also preisbereinigten - Lohnplus von 0,2 Prozent für die Menschen.

Es handle sich um den stärksten Anstieg der Nominallöhne in Hessen in einem Quartal seit Beginn dieser Erhebungen im Jahr 2007, hieß es. In den sechs Quartalen von Oktober 2021 bis März 2023 hatten hohe Inflationsraten noch zu einem Rückgang der Reallöhne geführt. dpa