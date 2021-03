Nach Sprengstoff- und Waffenfunden in Hessen: Haftbefehl gegen Bundeswehrsoldaten

Im hessischen Glashütten bei Frankfurt werden drei Männer festgenommen, darunter ein Soldat. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und illegalen Waffenbesitzes .

Ein 21-Jähriger Bundeswehrsoldat sowie dessen Vater und Bruder werden in Hessen festgenommen.

sowie dessen Vater und Bruder werden in festgenommen. Bei Durchsuchungen finden die Behörden Schusswaffen , Munition und Sprengstoff .

, und . Den drei Männern werden ebenfalls rechtsextreme Äußerungen und Volksverhetzung vorgeworfen.

Wiesbaden – Im Hochtaunuskreis wurden am Wochenende ein Bundeswehrsoldat und zwei weitere Männer festgenommen. Bei der Durchsuchung von Privat- und Diensträumen konnte die Polizei scharfe Schusswaffen, diverse Munition, Sprengstoff sowie Datenträger und Unterlagen sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat Haftbefehle gegen die drei miteinander verwandten Männer aus Glashütten bei Frankfurt erlassen.

Den 21-jährigen Bundeswehrsoldaten hatten Spezialkräfte der hessischen Polizei am Sonntag (28.02.2021) nach Erhalt eines Hinweises gestellt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Dabei handelt es sich um einen Wehrdienstleistenden, der an einem Standort in Pfullendorf in Baden-Württemberg stationiert ist. Dort befindet sich auch das Ausbildungszentrum „Spezielle Operationen“ der Bundeswehr.

Rechtsextreme Äußerungen und illegale Waffen: Drei Festnahmen in Glashütten bei Frankfurt

Ebenfalls festgenommen wurde der 63-jährige Vater des Bundeswehrsoldaten sowie dessen 20-jähriger Bruder, der sich noch am Sonntagabend freiwillig den Behörden stellte. Nach ersten Erkenntnissen sollen die sichergestellten Waffen allerdings zum größten Teil nicht aus Beständen der Bundeswehr stammen. Bei einer gefundenen Handgranate handele es sich etwa um ein Modell aus dem ehemaligen Jugoslawien.

Nach den Festnahmen erklärte die Bundeswehr am Montag (01.03.2021), die Strafverfolgungsbehörden bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. In einer Pressemitteilung des Landeskriminalamts (LKA) Hessen und der Staatsanwaltschaft heißt es, den Männern aus Glashütten bei Frankfurt werde zur Last gelegt, „illegal Waffen und Munition gehortet und sich in rechtsextremer Weise geäußert zu haben“. Die Behörden ermitteln gegen die drei Männer wegen Verdachts der Volksverhetzung und des Verstoßes gegen das Sprengstoff-, Waffen- und Kriegskontrollgesetz.

Keine Einzelfälle: Rechtsextremismus, Waffenfunde und die Rolle der Bundeswehr

Vor dem Verteidigungsausschuss des Bundestags mussten sich bereits in der vergangenen Woche Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sowie der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, äußern. Hintergrund war eine Amnestie für die Rückgabe verschwundener Munition* beim „Kommando Spezialkräfte“ (KSK) der Bundeswehr.

Bei einer großangelegten Razzia gegen ein Neonazi-Netzwerk in mehreren Bundesländern wurden erst am Freitagmorgen (26.02.2021) 27 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht und dabei neben Heroin und Crystal Meth ebenfalls 120.000 Euro sowie mehrere Waffen sichergestellt. Ziel der vom Thüringer LKA durchgeführten Durchsuchungen waren größtenteils Mitglieder der Neonazi-Bruderschaften „Turonen“ und „Garde 20“. Den Beschuldigten im Alter zwischen 24 und 55 Jahren wird vorgeworfen, seit Jahren einen großangelegten Drogenhandel in Thüringen zu betreiben und die Gewinne aus diesen Geschäften gewaschen zu haben, berichtete der „MDR“.

Bundesweite Razzia gegen Neonazinetzwerk: Auch Szeneanwalt aus Hessen festgenommen

Bei der Razzia am Freitag* wurde auch eine Anwaltskanzlei der rechten Szene in Schöffengrund, im hessischen Lahn-Dill-Kreis durchsucht, die eine Rolle bei der Geldwäsche gespielt haben soll. Nach Informationen des „Hessischen Rundfunks“ handelte es sich dabei um die Kanzlei von Dirk Waldschmid, der ebenfalls festgenommen wurde. Waldschmid war einst stellvertretender Vorsitzender der NPD in Hessen*. Bundesweite Bekanntheit erlangte er, nachdem er im Herbst 2019 die Verteidigung des verurteilten Rechtsterroristen Stephan Ernst im Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke übernommen hatte. (Joel Schmidt mit Material von dpa) *fnp.de und fr.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.