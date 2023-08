Regen, Blitz und Donner in Hessen

Teilen

Eine Frau geht mit einem transparenten Regenschirm im Regen über den Eisernen Steg. © Arne Dedert/dpa

In Hessen regnet, blitzt und donnert es die kommenden Tage zunehmend. Gewitter und Schauer häufen sich am Mittwoch im Tagesverlauf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Örtlich sind dann auch Unwetter mit Hagel und Starkregen möglich. In der Nähe von Gewittern kann es zudem stürmen. Die Tageshöchstwerte liegen im Norden bei 24 bis 27 Grad und im Süden bei 28 bis 30 Grad.

Offenbach - Für den Süden sprach der Wetterdienst eine Hitzewarnung aus. Grund ist die Wärmebelastung durch eine hohe Luftfeuchtigkeit. In der Nacht regnet und gewittert es weiter.

Am Donnerstag wird es wechselhaft mit Schauern und Gewittern vor allem am Nachmittag und Abend. Laut Meteorologen sind dann Unwetter mit heftigem Starkregen möglich. Im Norden werden im Verlauf des Tages maximal 23 Grad, im Süden bis zu 29 Grad erreicht. In der Nacht zu Freitag lässt der Regen langsam nach. dpa