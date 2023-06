Regen und Gewitter in Hessen

Blitze entladen sich aus einer Gewitterwolke. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Die neue Woche beginnt in Hessen wechselhaft. Am Montag sind bis zum Abend vor allem im Norden und Osten Schauer und vereinzelt Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Mit Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad wird es auch etwas kühler als noch am Wochenende. In der Nähe von Schauern und Gewittern ist zudem mit stürmische Böen zu rechnen.

Offenbach - Die Nacht bleibt bei Tiefstwerten zwischen 14 und 11 Grad trocken.

Etwas Regen gibt es ab dem Nachmittag auch am Dienstag. Mit Werten zwischen 20 bis 25 Grad wird es ein Stück frischer als am Vortag. In der Nacht liegen die Temperaturen zwischen 13 und 10 Grad. Vereinzelt kann es regnen. dpa