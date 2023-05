Regen und Gewitter zum Wochenstart in Hessen

Teilen

Blick während eines Gewitters durch ein blühendes Rapsfeld in den bewölkten Himmel. © Thomas Warnack/dpa

Immer wieder Regen, vereinzelt Gewitter und viele Wolken: Der Wochenstart in Hessen wird ungemütlich. Der Montag beginnt stark bewölkt und örtlich sogar mit heftigen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 28 Grad, im höheren Bergland bei etwa 22 Grad.

Wiesbaden - Die Nacht auf Dienstag soll bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad regnerisch bleiben. Laut DWD kann es auch in der Nacht zu Gewittern kommen.

Am Dienstag bleibt es ebenfalls bewölkt, hin und wieder soll es regnen. Der Trend vom Gewitter setzt sich fort. Die Temperaturen fallen ein wenig und liegen zwischen 22 und 17 Grad. In der Nacht liegen die Tiefsttemperaturen bei 11 bis 7 Grad. Auch am Mittwoch ist von der Sonne erstmal nichts zu sehen. Es bleibt stark bewölkt bei Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad. dpa