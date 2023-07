Regen, Wolken, Gewitter: Wechselhaftes Wetter in Hessen

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Kurz vor dem Wochenende wird das Wetter in Hessen voraussichtlich trüb. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete am Donnerstag Schauer, Gewitter und Wolken. So auch am Wochenende - lediglich am Samstag soll es den Prognosen zufolge trocken und auch etwas länger sonnig werden.

Offenbach - Die Temperaturen erreichen am Donnerstag laut DWD 22 bis 27 Grad im Süden des Bundeslands und um die 21 Grad in Hochlagen. Der Tag startet laut DWD bewölkt und mit einzelnen Gewittern. Im Laufe des Tages lockert es demnach aber voraussichtlich auf und auch die Wahrscheinlichkeit für Gewitter soll abnehmen. In der Nacht zum Freitag kann es nach Angaben des Wetterdienstes etwas regnen und die Temperaturen gehen auf 15 bis 10 Grad zurück.

Am Freitag und Samstag erreichen die Temperaturen laut DWD voraussichtlich 22 bis 26 Grad und 23 bis 27 Grad am Sonntag. Bis auf den Samstag soll es am Wochenende demnach bewölkt und regnerisch werden. Auch Gewitter seien möglich. dpa