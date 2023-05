Regnerischer Wochenstart bei Temperaturen bis zu 21 Grad

Eine winzige Blüte ist in einem Tropfen gefangen, der sich auf einem Blatt abgesetzt hat. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Die Woche in Hessen startet bewölkt und regnerisch. Der Montagvormittag beginnt heiter, ab Mittag kann es gebietsweise zu Schauern, Starkregen und Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 bis 21 Grad, in Hochlagen bei 14 bis 17 Grad. In der Nacht auf Dienstag bleibt es stark bewölkt mit nachlassenden Schauer und Gewittern.

Offenbach - Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad, in Hochlagen auf bis zu 4 Grad.

Die Regenschauer sollen am Dienstag im Laufe des Tages nach Osten abziehen, dann bleibt es dem DWD zufolge meist niederschlagsfrei. Die Maximaltemperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad, im höheren Bergland bei 10 Grad. Der Mittwoch startet wolkig und mit etwas Sprühregen. Im Tagesverlauf wird es zunehmend heiter und überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen ähnlich wie am Vortag bei 13 bis 17 Grad, in höheren Lagen bei 9 bis 12 Grad. dpa