„Es ist eine Botschaft“: Was es mit dem Zeichen auf der Zeil in Frankfurt auf sich hat

Von: Tim Bergfeld

Auf der Zeil sind helle Markierungen zu sehen. Viele Frankfurter fragen sich, wo sie herkommen. © reddit/MarkHafer

Auf der Zeil in Frankfurt sind an mehreren Stellen schlangenförmige Muster auf dem Boden zu erkennen. Geheime Botschaft oder Reinigungsarbeiten?

Frankfurt - Stonehenge, Machu Picchu oder die Kornkreise in den Vereinigten Staaten - alles rätselhafte Orte, deren Entstehung Fragen aufwerfen. Solche Orte gibt es nicht nur im Ausland, sondern auch in Frankfurt - wenn auch in einem kleineren Rahmen. Wer in letzter Zeit auf der Zeil unterwegs war, könnte eventuell ein seltsames Phänomen beobachten: Dort sind auf dem Boden helle, schlangenförmige Muster zu sehen.

Ein Nutzer stellte auf dem Internetportal Reddit deshalb die Frage: „Was hat es mit diesen Zeichen auf sich, die sich über den gesamten hinteren Teil der Zeil Richtung Konstablerwache ziehen?“ Dazu postete er ein Bild von der besagten Straße, auf dem die rätselhaften Muster deutlich zu erkennen sind. Scherzhaft schreibt ein anderer User: „Es ist eine Botschaft. Folge seinen Weisungen.“

Was hat es mit dem Zeichen auf der Zeil in Frankfurt auf sich?

Der Fragensteller bleibt allerdings nicht lange ahnungslos. Mehrere andere Reddit-User eilen ihm mit einer Antwort zu Hilfe. Sie ist ebenso simpel wie einleuchtend: An öffentlichen Plätzen wie der Zeil wird der Boden regelmäßig von Reinigungskräften der Stadt gesäubert. Die Stellen, wo Kaugummi oder ähnliches auf dem Boden klebt, werden stärker, teilweise sogar mit Hochdruckreinigern behandelt. An diesen Stellen entstehen die hellen Markierungen. Mit dem Ausdruck „kaugummi-hochdruckreininger-chiffre“ fasst ein Reddit-Nutzer den Entstehungsprozess der „geheimen Botschaft“ treffend zusammen. (tab)

