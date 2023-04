Unbekannte klauen 100 Einkaufswagen von Rewe – Polizei sucht weiter nach Hinweisen

Von: Caspar Felix Hoffmann, Jacob von Sass

In Taunusstein haben Unbekannte 100 Einkaufswagen gestohlen. Die Polizei vermutet Metalldiebe hinter der Tat und sucht Zeugen.

Update vom Mittwoch, 19. April: Im Fall der rund 100 gestohlenen Einkaufswagen (siehe Erstmeldung) gibt es noch keine neuen Erkenntnisse, wie diese Redaktion auf Nachfrage bei der Polizei erfuhr. Die Polizei hofft daher weiterhin auf Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Die Aussichten seien aber eher gering, da der betroffene Rewe-Markt in einem Gewerbegebiet liege, in dem sich nachts eher wenige Menschen aufhalten.

Einen vergleichbaren Fall habe es in den vergangenen Jahren in der Region jedenfalls nicht gegeben. In Homberg (Efze) im Schwalm-Eder-Kreis gab es allerdings kürzlich einen ähnlichen Fall: In der nordhessischen Kleinstadt seien rund 80 Einkaufswagen gestohlen worden.

100 Einkaufswagen: Was der Dieb mit diesen vorhat, bleibt erst einmal ein Rätsel. © OLIVER GIERS

Hunderte Einkaufswagen auch in Nordhessen und Südniedersachsen gestohlen

Der Neuwert eines typischen Einkaufswagens liegt nach Angaben der Polizei zwischen 200 und 300 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich sowohl in Taunusstein als auch in Nordhessen vermutlich um Metalldiebe handelt, die die Einkaufswagen entsprechend verwerten wollen.

Polizei sucht Zeugen Die Polizei Bad Schwalbach bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06124) 70780 zu melden.

Zuletzt war es im südniedersächsischen Salzgitter zu einem Aufsehen erregenden Einkaufswagen-Diebstahl gekommen. Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtet, wurden dort in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember rund 300 Einkaufswagen im Gesamtwert von rund 45.000 Euro gestohlen.

Was haben die Diebe nur damit vor? Unbekannte klauen rund 100 Einkaufswagen von Rewe

Erstmeldung vom Montag, 17. April: Tanusstein – Da hat wohl jemand einen riesigen Einkauf geplant: Vergangene Woche haben unbekannte Diebe rund 100 Einkaufswagen von einem Supermarkt in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) gestohlen. Laut Polizei standen die Einkaufswagen auf dem Gelände von Rewe an der Kleiststraße. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl dann am Freitagmorgen (14. April).

100 Einkaufwagen von Rewe in Taunusstein gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bad Schwalbach stellt sich jetzt natürlich die offensichtliche Frage, wie die Täter die ganzen Einkaufwagen unbemerkt wegschaffen konnten. Daher bittet sie nun auch potenzielle Zeugen unter der Nummer (06124) 70780 um Hilfe. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Donnerstag (13.) auf Freitag (14. April). Der Schaden der gestohlenen Rewe-Einkaufwagen beträgt mehrere tausend Euro. (Jakob von Sass)

