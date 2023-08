Rhein informiert sich über Sicherheit im und auf dem Wasser

Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen. © Swen Pförtner/dpa

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will sich bei einer Bustour am Montag über „Sicherheit im und auf dem Wasser“ informieren. Geplant ist am Morgen zunächst ein Besuch im Freibad Friedrichsdorf im Taunus (10.30 Uhr). Dort will der Regierungschef mit Mitarbeitern der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) sprechen. Anschließend geht die Reise weiter zur Wasserschutzpolizei in Wiesbaden.

Wiesbaden - Dort ist ab 13.00 Uhr unter anderem eine Streifenfahrt auf dem Rhein geplant. dpa