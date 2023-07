Rhein verspricht hessisches Heizungsförderprogramm

Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen, vor der Presse. © Alina Grünky/dpa/Archivbild

Ministerpräsident Boris Rhein hat für Hessen ein ergänzendes Förderprogramm zum Heizungsaustausch in Aussicht gestellt. Es werde „einen Hessen-Zuschuss zum Heizungsumbau geben“, sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“. „Wir dürfen die Menschen mit ihren finanziellen Sorgen nicht im Regen stehen lassen.“

Wiesbaden - Rhein sagte, es komme auf die Ausgestaltung des sogenannten Heizungsgesetzes des Bundes an, zum Beispiel auf die Übergangsfristen. „Wir sind alle gespannt, was in der Sommerpause passiert und am Ende auf den Tisch kommt.“ Die CDU unter seiner Führung plane aber für die Zeit nach der Landtagswahl eine „Hessen-Zusage, wonach es bei uns einen Heizungsaustausch nur mit einem Heizungsförderprogramm gibt“, versicherte Rhein, der bei der Wahl am 8. Oktober sein Amt verteidigen will.

Nach den Plänen der rot-grün-gelben Koalition im Bund sollen künftig nur noch Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf die Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Die Regelungen sollen aber von 2024 an unmittelbar erst einmal nur für Neubaugebiete gelten. Für Bestandsbauten soll der Dreh- und Angelpunkt eine verpflichtende und flächendeckende kommunale Wärmeplanung sein - auf dieser Grundlage sollen Hausbesitzer entscheiden können, was sie machen. Das Gesetz soll nach der Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden, nachdem die eigentlich geplante Beratung im Juli vom Bundesverfassungsgericht gestoppt worden war. Der Bund will die Wärmewende mit Milliarden fördern. dpa