Auf einer Weide nahe der Wohnbebauung des Hilderser Ortsteils Rupsroth sind mehrere Schafe gerissen worden - vermutlich von einem Wolf. Ob es sich dabei um einen bereits in der Region angesiedeltes Exemplar oder um einen bislang unbekannten Wolf handelt, wird aktuell geprüft.

Hilders - Die Schocknachricht über den mutmaßlichen Wolfsriss erreichte Manuel Vey (33) am Montagvormittag. „Ich bin morgens aus dem Haus, weil ich noch etwas zu erledigen hatte - da ist mir noch nichts aufgefallen. Ein paar Stunden später hat mich dann mein Vater angerufen und mir alles erzählt“, erinnert sich der Landwirt, der in Hilders-Rupsroth im Kreis Fulda einen Bauernhof betreibt.

Ein Mutterschaf lag den Schilderungen Veys zufolge schwerverletzt im Scheppenbach, der durch das Grundstück fließt. Eines der Lämmer lag tot im Unterstand auf der Schafskoppel und das andere „zu 90 Prozent aufgefressen auf der Pferdekoppel“, erzählt er. Nachdem die Familie den Schock verwunden hatte, habe er sich mit Kollegen in Verbindung gesetzt, berichtet der 33-Jährige.

„Nach dieser Schocknachricht wusste ich erst gar nicht, was ich jetzt machen soll. Bei den Gesprächen kam schnell heraus, dass es eine Hotline gibt, die man anrufen muss“, ergänzt er. Kurze Zeit nach dem Anruf seien die Wolfsberater des Forstamts Hofbieber bereits vor Ort gewesen., wie fuldaerzeitung.de berichtet

Das bestätigt Annika Ploenes vom Wolfszentrum des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). „Am Montag haben wir von dem mutmaßlichen Wolfsriss erfahren und die Wolfsberater informiert. Die haben den Fall erfasst, Fotos gemacht, Spuren im Umfeld und am Tier gesichert sowie eine Genetikprobe entnommen“, berichtet sie. Bis ein Testergebnis vorliegt, kann es aber noch zwei bis drei Wochen dauern. Neben der Genetikprobe werden auch die Spuren untersucht, um einen Wolfsübergriff feststellen zu können, falls die Genetikprobe kein Ergebnis liefert.



Einen solchen Abstrich hat sich auch der Landwirt geben lassen und bewahrt diese auf. „Sollte die Probe, die das Forstamt gesichert hat, kein Ergebnis liefern, bin ich abgesichert“, meint Vey. Der Landwirt mahnt, den Wolf ernster zu nehmen als bisher: „Man sieht ganz klar, dass die Tiere die Scheu vor dem Menschen verloren haben, weil ihnen nichts passieren kann“, erklärt er. Der Wolfsriss habe sich gerade einmal 20 Meter von seinem Wohnhaus entfernt ereignet, wo sonst seine und die Kinder seines Bruders spielen.

„Wir machen uns einfach Sorgen, dass es nicht nur bei Übergriffen auf Tiere bleibt und wollen wachrütteln. Deswegen gehen wir an die Öffentlichkeit“, erläutert Vey. In den Stunden, nachdem er den Vorfall öffentlich gemacht habe, hätten viele Menschen geäußert, sie hätten Angst, draußen spazieren zu gehen.

Weitere Fälle

Seit Jahresbeginn haben sich in der Region laut Wolfszentrum rund ein Dutzend Wolfsrisse ereignet. Beispielsweise riss der Wolf GW3179m aus der Abstammungslinie HW01 am 20. und 21. Februar vier Schafe in Schlüchtern.

Am 22. April riss die Wölfin GW3199f aus der Abstammungslinie HW01 ein Reh in Rasdorf. Am 26. Juni riss der Wolf GW3179m aus der Abstammungslinie HW01 ein Schaf in Gersfeld. Zuvor wurden immer wieder Wölfe durch das Auffinden von Kot oder durch Wildkameras in Form von Bildern und Videos festgestellt.

Die Abkürzung HW steht für den Haplotyp, also die Abstammungslinie. GW steht dafür, dass es sich genetisch um einen Wolf handelt.