Doppelter Millionengewinn in Hessen – Mann tippt sechs Richtige

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein Mann aus dem Wetteraukreis hat am Wochenende sechs Richtige getippt und über eine Million Euro gewonnen. Und er war nicht der einzige in Hessen.

Wiesbaden – Gleich zwei hessische Tippscheine haben am Wochenende Millionengewinne erzielt, wie Lotto Hessen am Montag (26. Juni) in Wiesbaden mitteilte. Einer davon wurde von einer virtuellen Tippgemeinschaft für die Freitagsziehung (23. Juni) der Lotterie Eurojackpot abgegeben. Die 14 Spieler tippten sechs der sieben im finnischen Helsinki gezogenen Zahlen richtig und gewannen damit insgesamt 2.275.342,20 Euro – das sind rund 162.524 Euro für jeden Einzelnen.

Den mit mehr als 25 Millionen Euro gefüllten Topf der zweithöchsten Gewinnklasse teilt sich die hessische Tippgemeinschaft mit zehn weiteren Spielteilnehmern aus ganz Europa – neben den fünf Gewinnzahlen 2, 3, 18, 23, 39 tippten sie alle auch eine der beiden Eurozahlen 6 und 8 richtig. Lediglich die zweite richtige Eurozahl fehlte, um den mit 120 Millionen Euro maximal gefüllten Eurojackpot der Gewinnklasse 1 zu knacken – diese Rekordsumme sicherte sich ein Gewinner oder eine Gewinnerin aus Schleswig-Holstein.

Lottokugeln liegen auf einem Lottoschein. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Doppelter Millionengewinn in Hessen: Mann aus dem Wetteraukreis gewinnt 1.132.944 Euro

Bei der Lottoziehung am Samstag (24. Juni) ist der nächste hessische Millionentreffer gelungen. Ein Mann aus dem Wetteraukreis hatte die sechs Gewinnzahlen im Lotto 6 aus 49 richtig getippt und ist nun um 1.132.944 Euro reicher – ebenso wie zwei weitere Spieler aus Brandenburg und Niedersachsen, die ebenfalls sechs Richtige tippten und die gleiche Gewinnsumme erhielten. Die drei Gewinner tippten die Zahlen 4, 24, 26, 31, 42 und 43. Nur die Superzahl 4 trennte die drei vom Lotto 6 aus 49-Jackpot in der Gewinnklasse 1, der am Samstag (24. Juni) unangetastet blieb und zur nächsten Ziehung am Mittwoch (28. Juni) auf 6 Millionen Euro anwächst.

Die hessischen Gewinner vom Wochenende hatten ihre Spielscheine laut Lotto Hessen online abgegeben, die Gewinnauszahlung erfolgt automatisch in den nächsten Tagen. Während die hessenweite Tippgemeinschaft für acht getippte Eurojackpot-Felder 16,20 Euro einsetzte, gab der Wetterauer Millionär für Lotto 6 aus 49 inklusive der Teilnahme an weiteren Lotterien 15,85 Euro aus.

Doppelter Millionengewinn in Hessen: Rekordgewinn von genau 90 Millionen Euro

Mit den beiden Millionentreffern steigt die Zahl der hessischen Millionengewinner in diesem Jahr auf zehn. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2022 tippten sich 13 Hessen zu Millionären, im bisherigen Rekordjahr 2021 seit Einführung des Euro waren es 19. Der bisher höchste Einzelgewinn des Jahres 2023 ging an einen Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis. Er knackte am 31. Mai im bundesweiten Alleingang den Jackpot im Lotto 6 aus 49 – seinen Volltreffer in Höhe von 15,3 Millionen Euro hat der zunächst unbekannte Tipper inzwischen eingelöst und auf sein Konto überwiesen bekommen. Den Gewinnrekord in Hessen hält weiterhin ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet, der am 28. Mai 2021 genau 90 Millionen Euro in der Lotterie Eurojackpot abgeräumt hat. (cas)