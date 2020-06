Streit über Fußball eskaliert: Mann muss verletzt in Klinik

© Ein Mann wurde bei der Schlägerei in Riedstadt bei Darmstadt verletzt.

Ein Mann wurde bei der Schlägerei in Riedstadt bei Darmstadt verletzt.

© Ein Mann wurde bei der Schlägerei in Riedstadt bei Darmstadt verletzt.

Ein Mann wird bei einer Schlägerei in Riedstadt bei Darmstadt verletzt.

Schlägerei in Riedstadt nach Streit zwischen mehreren Personen

in nach Streit zwischen mehreren Personen Mann in Riedstadt verletzt

verletzt Polizei sucht Zeugen der Schlägerei

Riedstadt - Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit beim Thema Fußball haben sich am Sonntag (31.05.2020) in Riedstadt bei Darmstadt mehrere Personen eine Schlägerei geliefert. Ein Mann wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Darmstadt: Streit über Fußball führt zu Schlägerei in Riedstadt

Nach Angaben der Polizei ging der Schlägerei ein Streit und der Konsum von Alkohol voraus. Dieser entflammte gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Bootshauses in Riedstadt bei Darmstadt zwischen einem 57-Jährigen und mehreren anderen Personen.

Beide Parteien haben demnach aus nicht näher genannten Gründen festgestellt, dass sie unterschiedliche Ansichten zum Thema Fußball hatten. Diese unterschiedlichen Ansichten führten erst zu gegenseitigen Provokationen. Im weiteren Verlauf kam es dann zu Handgreiflichkeiten und der Schlägerei.

Mann nach Schlägerei in Riedstadt bei Darmstadt in Krankenhaus eingeliefert

Der Mann der Nähe von Riedstadt bei Darmstadt erlitt bei der Schlägerei einen Faustschlag ins Gesicht. Außerdem wurde nach Angaben von Zeugen auf ihn eingetreten, als er bereits am Boden lag.

Der 57-jährige Mann musste nach der Schlägerei in Riedstadt bei Darmstadt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter konnten nach dem Angriff unerkannt entkommen.

Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in Riedstadt bei Darmstadt

Die Polizei sucht nach der Schlägerei in Riedstadt bei Darmstadt Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich an die Polizei in Groß-Gerau zu wenden. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer 06152 1750.

Wie genau die Personen aufeinander trafen und welche unterschiedlichen Ansichten zum Thema Fußball zu der Schlägerei in Riedstadt bei Darmstadt führten, konnte die Polizei auf Anfrage nicht mitteilen.

Weitere Schlägereien in der Nähe von Riedstadt bei Darmstadt

Bei einer anderen Schlägerei in der Nähe von Riedstadt bei Darmstadt wurden gleich mehrere Personen verletzt. Eine weitere Schlägerei wegen des Themas Fußball brach in der Nähe von Riedstadt bei Darmstadt aus.