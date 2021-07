Riesen-Mängel in Wohnung: Bewohner klagen über Schimmel und Fassadenrisse

Riesen-Mängel in Wohnung

Susanne Fritschi wohnt in der Erfurter Straße 15 am Aschenberg in Fulda. Sie klagt über eine zu hohe Luftfeuchtigkeit in ihrer Wohnung und zu wenige Parkplätze. Der Eigentümer, die Wohnstadt Fulda, weist die Vorwürfe zurück.

Fulda - Susanne Fritschi wohnt seit 1991 in der Erfurter Straße 15 in Fulda*. Sie hatte lange Zeit kaum mit Problemen zu kämpfen, ehe neue Fenster eingebaut wurden. Diese sollen ursächlich dafür sein, dass außen an der Fassade Risse zu erkennen sind, und sich Schimmel in den Fensternischen gebildet hat. Die Erklärung des Eigentümers stellt die Bewohner am Aschenberg nicht zufrieden*.

„Die Hausverwaltung sagt, wir sollen lüften und heizen – am besten den ganzen Tag“, meint Fritschi. Ähnliches berichtet Elisabetta Mistretta, die in der Adenauer Straße 14 wohnt: „Wir sollen auf Durchzug lüften, aber das hilft nicht. Ich muss auch oft die Fenster trocknen, weil sie ohne Grund nass werden, auch wenn es nicht regnet.“

