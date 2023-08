Riesensauerei auf der A3: Tausende Eier landen bei Lkw-Unfall auf der Autobahn

Von: Josefin Schröder

Ein Unfall hat am Mittwochnachmittag die Autobahn 3 Richtung Frankfurt lahmgelegt. Eine volle Lkw-Ladung Hühnereier kippte auf die Fahrbahn und ging zu Bruch. Die Sauerei zog Gaffer an.

Frankfurt – Auf der A3 Richtung Frankfurt nahe Flörsheim-Weilbach ist es am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zu einem massiven Verkehrschaos gekommen. Grund dafür war ein Unfall, bei dem ein Lkw in einer Baustelle ins Stauende krachte und dabei frontal auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhr, berichten Reporter von 5vision.news.

Eier-Chaos: Durch einen LKW-Unfall landeten tausende Hühnereier auf der Autobahn 3 Richtung Frankfurt. © 5VISION GmbH

Unfall auf Autobahn: Eier-Chaos verursacht 10 Kilometer langen Stau

Durch den Aufprall wurden die Windschutzscheibe und die Front des LKWs zerstört. Der Aufprall muss so heftig gewesen sein, dass die Ladung – Hühnereier- nach vorne rutschte, die Bordwand des Sattelaufliegers zerstörte und sich großflächig über das Fahrerhaus und die zwei Fahrspuren der Autobahn verteilte. Ob der Unfallverursacher dabei verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt.

Nach Angaben von 5vision.news sperrte die klebrige Lache aus Eigelb und Eierschalen beide Fahrspuren in der Baustelle für mehrere Stunden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt. Autofahrer und Pendler mussten sich in Geduld üben. Durch den Unfall bildete sich im Feierabendverkehr ein 10 Kilometer langer Stau.

Die LKW-Ladung Hühnereier sorgten für zwei gesperrte Fahrbahnen auf der A3 und Stau im Feierabendverkehr. © 5VISION GmbH

Eier-Sauerei auf der Autobahn zog Gaffer an – Polizei reagierte schnell

Die Feuerwehr war im Einsatz, die Straßenmeisterei machte sich ans Aufräumen der Sauerei. Auch die Polizei war vor Ort. Sie musste sich vor allem um Gaffer kümmern, die ihre Geschwindigkeit beim Vorbeifahren deutlich verlangsamten. Die Beamten zogen die Gaffer aus dem Verkehr und nahmen die Personalien auf. (jos)

