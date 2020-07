Störungen beim RMV: Mehrere S-Bahnen fahren nicht nach Plan

Störung beim RMV: Auf den S-Bahn-Linien S1 und S9 in Frankfurt kommt es aktuell zu Ausfällen und Verspätungen.

Störung beim RMV: Auf drei S-Bahn-Linien in Frankfurt kommt es aktuell zu Ausfällen und Verspätungen. Pendler brauchen starke Nerven.

Der RMV in Frankfurt meldet Störungen bei den S-Bahn-Linien S1 und S9.

in Frankfurt meldet bei den S-Bahn-Linien Wie lange die Störungen andauern, ist laut RMV nicht bekannt.

andauern, ist laut RMV nicht bekannt. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen.

Update vom Montag, 13.07.2020, 09.52 Uhr: Die Störung auf der S-Bahn-Linie S1 zwischen Obertshausen und Rödermark Ober-Roden ist beendet. Das teilte der RMV mit. Verspätungen könne es vorerst weiter geben. Bei S8 und S9 wenden die Bahnen vorübergehend am Bahnhof „Offenbach-Ost“. Nahe des Hauptbahnhofs Hanau ist eine Oberleitung gestört. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Offenbach und Hanau wird in Kürze eingerichtet.

Update vom Montag, 13.07.2020, 09.09 Uhr: Die S-Bahnen S1 sowie S9 und nun auch die S8 fahren rund um Frankfurt weiter nicht nach Plan. Laut RMV ist jeweils in Eddersheim (Main-Taunus-Kreis) und zwischen Obertshausen und Rödermark Ober-Roden (Kreis Offenbach) ein Bahnübergang gestört. Außerdem gibt es eine Oberleitungsstörung im Bereich Hanau Hauptbahnhof. Wie lange die Verzögerungen noch andauern, ist derzeit unklar.

Update vom Montag, 13.07.2020, 6.36 Uhr: Auf den S-Bahn-Linien S1 und S9 rund um Frankfurt kommt es am Montagmorgen (13.07.2020) zu Verspätungen und Ausfällen. Das teilt der RMV mit. Die S1 hat dabei gleich mit zwei Störungen zu kämpfen: einer Signalstörung zwischen Flörsheim und Hattersheim sowie einer Bahnübergangsstörung in Eddersheim. Bei der S9 sind Verzögerungen bei Bauarbeiten auf der Strecke der Grund.

Störung beim RMV in Frankfurt: Technische Probleme

+++12:30 Uhr: Sie Störungen der Linien S1, S8 und S9 waren gegen Mittag beendet.

+++10:38 Uhr: Auch bei den Linien der S1 und der S9 gibt es nun Störungen mit noch unbekannter Dauer. Es kommt zu Verspätungen. Der Grund sind ebenfalls technische Probleme an der Strecke bei Mainz-Kostheim.

Frankfurt RMV: Störung bei S-Bahn – Verspätungen und Teilausfälle

Update vom Donnerstag, 09.07.2020, 08:54 Uhr: Pendler, die heute mit der S8 unterwegs sind, müssen eventuell etwas mehr Zeit einplanen. Laut RMV gibt es seit 7 Uhr eine Störung auf der Strecke zwischen Wiesbaden und Hanau. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen. Grund dafür ist eine technische Störung an der Strecke bei Mainz. Die Dauer der Störung ist derzeit noch unbekannt.

Frankfurt RMV: Störung bei S-Bahnen – S3, S4, S5 und S6 mit Verspätungen

+++ 16.45 Uhr: Die Störungen auf den S-Bahn-Linien, S3, S4, S5 und S6 konnte laut RMV schnell behoben werden. Bereits gegen kurz vor 15.00 Uhr galt die Störung als beendet. Mittlerweile sollten sich auch die Folgeverspätungen in Frankfurt aufgelöst haben.

Auf den Linien S3, S4, S5 und S6 der RMV in Frankfurt kommt es aktuell zu Verspätungen

Update vom Montag, 06.07.2020, 14.31 Uhr: Fahrgäste des RMV brauchen derzeit starke Nerven. Aufgrund von Personen im Gleis an der „Galluswarte“ und einer vorangegangenen Signalstörung kommt es noch auf unbestimmte Zeit zu Verspätungen auf den S-Bahn-Linien S3, S4, S5 und S6.

+++ 15.25 Uhr: Die Störung bei den S-Bahnen S1 und S9 ist laut RMV beendet. Es könne in Frankfurt und Umgebung aber noch bis etwa 16 Uhr zu Folgeverspätungen kommen.

Störung bei den S-Bahnen S1 und S9 des RMV in Frankfurt: Es kommt zu Verspätungen

+++ 13.05 Uhr: Wieder kommt es bei den S-Bahn-Linien S1 und S9 des RMV in Frankfurt zu Verspätungen und Umleitungen. Grund dafür ist laut RMV eine technische Störung an der Strecke bei Mainz-Bischofsheim. Wie lange diese andauert, ist unbekannt.

Die Störung bei der S5 hingegen ist beendet. Es kann aber noch bis 14 Uhr zu Verspätungen kommen.

Störung im S-Bahn-Verkehr des RMV: Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen

+++ 12.03 Uhr: Die Störung bei den S-Bahn-Linien S1 und S9 in Frankfurt ist beendet. Es könne aber noch zu Folgeverspätungen kommen, teilt der RMV mit. „Grund dafür ist eine vorangegangene technische Störung an der Strecke bei Mainz-Bischofsheim“, heißt es.

Dafür kommt es jetzt aber auf der Linie S5 zu Verspätungen und Teilausfällen. Grund dafür sind laut RMV Oberleitungsarbeiten zwischen Friedrichsdorf und Oberursel.

+++ 09.38 Uhr: Eine Störung beim RMV in Frankfurt ist beendet, dann folgt die nächste: Auf den S-Bahn-Linien S1 und S9 kommt es aktuell zu Verspätungen und eventuellen Umleitungen. Wie der RMV mitteilt, liegt das an einer technischen Störung an der Strecke bei Mainz-Bischofsheim.

RMV in Frankfurt: Störung im S-Bahn-Verkehr – Polizeieinsatz in Schwalbach

+++ 08.17 Uhr: Der RMV teilt bei Twitter mit, dass die Störung auf der S-Bahn-Linie S3 beendet ist. Es kann allerdings noch einige Zeit zu Verzögerungen kommen. Die Polizei hat zu dem vorangegangenen Einsatz, der die Störung ausgelöst hatte, noch keine weiteren Informationen bekannt gegeben.

Erstmeldung vom Donnerstag, 02.07.2020, 06.52 Uhr: Frankfurt – Am frühen Donnerstagmorgen (02.07.2020) meldet der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), dass es zu Ausfällen und Verspätungen auf der S-Bahn-Linie S3 kommt. Die Ursache der Störung ist ein Polizeieinsatz im Bereich „Schwalbach Nord“.

Wie lange die Störung andauern wird, ist noch unbekannt. Zu dem laufenden Polizeieinsatz sind aktuell außerdem noch keine weiteren Informationen bekannt. Sobald es nähere Informationen gibt, wird der Artikel aktualisiert.

RMV: Die Situation im öffentlichen Nahverkehr hat sich durch die Corona-Krise stark verändert

Volle Autobahnen, die üblichen Staus zur Rushhour: Gefühlt ist die Verkehrssituation rund um Frankfurt längst wieder so wie in der Zeit vor Corona. Anders die Situation allerdings im öffentlichen Nahverkehr: Laut Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat sich die Zahl der Fahrgäste in den S-Bahnen des RMV aktuell halbiert.*

Der RMV ist nach eigenen Angaben einer der größten deutschen Verkehrsverbünde. Der Verbund organisiert den regionalen Bus- und Bahnverkehr auf rund 14.000 Quadratkilometern. Das sind etwa zwei Drittel der Fläche von Hessen. Etwa fünf Millionen Menschen wohnen im Verbundgebiet des RMV - verteilt über 15 Landkreise, vier kreisfreie Städte und sieben Städte mit Sonderstatus. Täglich nutzen nach Angaben des RMV etwa eine halbe Million Menschen die S-Bahnen in und um Frankfurt. Immer wieder kommt es zu Problemen, doch RMV und Deutsche Bahn kämpfen gegen ständige Verspätungen und Störungen*.

RMV: Das sind die S-Bahn-Linien in der Region

So fahren die S-Bahnen des RMV:

S1 von Wiesbaden Hauptbahnhof bis Rödermark-Ober-Roden S2 von Niedernhausen bis Dietzenbach Bahnhof S3 von Bad Soden bis Darmstadt Hauptbahnhof S4 von Kronberg bis Langen S5 von Friedrichsdorf bis Frankfurt Süd S6 von Friedberg bis Frankfurt Süd S7 von Frankfurt Hauptbahnhof bis Riedstadt-Goddelau S8 von Wiesbaden Hauptbahnhof über Mainz bis Hanau Hauptbahnhof S9 von Wiesbaden Hauptbahnhof bis Hanau Hauptbahnhof

Der erste Teil der Stammstrecke zwischen dem Hauptbahnhof Frankfurt* und der Innenstadt (City-Tunnel) wurde bereits im Mai 1978 in Betrieb genommen. In Ingelheim bei Mainz ist eine 12-Jährige aus Versehen in ein Schließfach eingesperrt worden. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, um das Mädchen zu retten. (iwe) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.