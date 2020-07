RMV: Störung im S-Bahn-Verkehr – Polizeieinsatz in Schwalbach 

Wegen eines größeren Polizeieinsatzes kommt es auf der S-Bahn-Linie S3 zu Verspätungen und Ausfällen.

RMV meldet: Störung auf der Linie S3.

meldet: Störung auf der Linie S3. Im Bereich „Schwalbach Nord“ läuft aktuell ein größerer Polizeieinsatz.

Wie Lange die Störung noch andauern wird ist nicht bekannt.

<<< Ticker aktualisieren >>>

+++ 08.17 Uhr: Der RMV teilt bei Twitter mit, dass die Störung auf der S-Bahn-Linie S3 beendet ist. Es kann allerdings noch einige Zeit zu Verzögerungen kommen. Die Polizei hat zu dem vorangegangenen Einsatz, der die Störung ausgelöst hatte, noch keine weiteren Informationen bekanntgegeben.

Erstmeldung vom 02.07.2020: Frankfurt – Am frühen Donnerstagmorgen (02.07.2020) meldet der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), dass es zu Ausfällen und Verspätungen auf der S-Bahn-Linie S3 kommt. Die Ursache der Störung ist ein Polizeieinsatz im Bereich „Schwalbach Nord“.

Wie lange die Störung andauern wird, ist noch unbekannt. Zu dem laufenden Polizeieinsatz sind aktuell außerdem noch keine weiteren Informationen bekannt. Sobald es nähere Informationen gibt, wird der Artikel aktualisiert.

RMV: Die Situation im öffentlichen Nahverkehr hat sich durch die Corona-Krise stark verändert

Volle Autobahnen, die üblichen Staus zur Rushhour: Gefühlt ist die Verkehrssituation rund um Frankfurt längst wieder so wie in der Zeit vor Corona. Anders die Situation allerdings im öffentlichen Nahverkehr: Laut Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat sich die Zahl der Fahrgäste in den S-Bahnen aktuell halbiert. Derweil kämpfen RMV und Deutsche Bahn gegen ständige Verspätungen und Störungen*.

RMV: Das sind die S-Bahn-Linien in der Region

+ Das Schnellbahnnetz des RMV © RMV

So fahren die S-Bahnen des RMV:

S1 von Wiesbaden Hauptbahnhof bis Rödermark-Ober-Roden

S2 von Niedernhausen bis Dietzenbach Bahnhof

S3 von Bad Soden bis Darmstadt Hauptbahnhof

S4 von Kronberg bis Langen

S5 von Friedrichsdorf bis Frankfurt Süd

S6 von Friedberg bis Frankfurt Süd

S7 von Frankfurt Hauptbahnhof bis Riedstadt-Goddelau

S8 von Wiesbaden Hauptbahnhof über Mainz bis Hanau Hauptbahnhof

S9 von Wiesbaden Hauptbahnhof bis Hanau Hauptbahnhof

(iwe) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.