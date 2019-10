Beamte kontrollieren Lkw in Rodgau – und machen überraschenden Fund

In einem Lkw in Rodgau wurden 66 Kilogramm Marihuana gefunden.

In Rodgau machen Beamte während einer Kontrolle einen überraschenden Fund. Sie stellen 66 Kilogramm Gras sicher.

Rodgau – Am Donnerstagnachmittag (17.10.) gelang es Fahndern der Offenbacher Kriminalpolizei mehrere Kilogramm Marihuana sicherzustellen. Die Beamten kontrollierten gegen 12.20 Uhr im Ferdinand-Porsche-Ring einen ausländischen Lastkraftwagen. Ein Drogenspürhund schlug während der Kontrolle an.

Rodgau: 66 Kilogramm Marihuana sichergestellt

In einem Hohlraum auf der Ladefläche des 7,5 Tonners wurden die Beamten dann fündig. Hinter einer eingezogenen Trennwand lagerten vakuumiert und verpackt in Kartons etwa 66 Kilogramm Marihuana. Der Fahrer des Lastwagens wurde wegen des Verdachts auf Einfuhrschmuggels festgenommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Die Ermittlungen der Offenbacher Kriminalpolizei werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

marv

