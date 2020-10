Rodung für A49 beginnt im Herrenwald: Polizei reißt erste Plattform der Aktivisten ab - Carola Rackete: „Ein Unding“

Konflikt um Dannenröder Forst

Im Herrenwald starten die Rodungen für die Autobahn 49.

An der geplanten Trasse der A49 in Mittelhessen ist es ernst geworden: Die ersten Bäume fallen. Das wollen Umweltaktivisten nicht hinnehmen und bringen sich ebenso wie die Polizei in Stellung. Die Klimaschutzaktivistin Carola Rackete hat mit der Fuldaer Zeitung gesprochen.